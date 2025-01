La Promessa Anticipazioni 25 gennaio 2025: Martina tenta l'impossibile con Curro! Riuscirà a fermare la sua partenza?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 25 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Martina cerca di impedire che Curro parta per la guerra ma il ragazzo non la vuole nemmeno ascoltare.

La Promessa ci aspetta il 25 gennaio 2025 con un nuovo appuntamento. Le anticipazioni della puntata della Soap, in onda su Rete4 alle ore 19.35, ci rivelano che Martina tenterà di convincere Curro a non partire per la guerra. La ragazza spererà di riuscirci ma purtroppo si renderà conto di non avere più alcuna presa su di lui e anzi di costituire il vero motivo per cui vuole lasciare la tenuta. Blanca intanto sarà molto contenta per Jana ma spronerà la ragazza a stare molto attenta a quello che potrebbe succedere a lei e Manuel dopo la loro decisione. Pelayo spiegherà a Catalina di non poterle prestare il denaro che le serve perché purtroppo ha dovuto consegnarlo tutto nelle mani di Don Lorenzo. Il ragazzo la spronerà a chiedere conferma direttamente al Capitano e a costringerlo a dirle una volta per tutte la verità.

La Promessa Anticipazioni 25 gennaio 2025: Martina tenta di fermare Curro

Curro partirà per la Guerra e sembra deciso a non tornare indietro sui suoi passi. Il ragazzo ha sconvolto Manuel rivelandogli il vero motivo per cui vuole lasciare la tenuta, ovvero la sua grande delusione d’amore provocata da Martina. Il marchese è rimasto senza parole; non avrebbe infatti mai immaginato che tra i suoi cugini fosse nato un sentimento così forte. Il ragazzo tenterà di convincere il figlio di Don Lorenzo a non mettere in pericolo la sua vita ma purtroppo non riuscirà a convincerlo. Sarà allora che entrerà in scena Martina. La marchesina, in ansia per l’incolumità del suo amato, lo pregherà di restare. Curro non la starà nemmeno a sentire confermandole di non aver più alcun interesse per lei, non dopo le grandi delusioni che lei gli ha inflitto.

La Promessa Anticipazioni: Pelayo rivela a Catalina dove sono finiti i suoi soldi

Catalina ha chiesto aiuto a Pelayo ma il ragazzo non ha potuto accontentarla, come avrebbe voluto. Il conte è stato costretto a confessarle di non avere il denaro che a lei serve per salvare gli affari e ha soprattutto dovuto dirle il perché. Il giovane le ha rivelato di aver dovuto consegnare i soldi al De La Mata per sanare un debito accumulato con lui. Pelayo spronerà la sua amata a chiedere conferma direttamente al Capitano e a esigere da lui spiegazioni più accurate. Ma riuscirà la marchesina ad affrontarlo, ora che lui e Cruz sono determinati più che mai a liberarsi di lei e useranno ogni mezzo, e ogni bugia, per riuscirci?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Blanca lascia la tenuta

Manuel ha chiesto a Jana di sposarlo e poi ha rivelato a Blanca di aver seguito i suoi consigli. La ragazza è molto felice per i suoi amici ma teme che i due si siano messi nei guai, molto più di prima. Certa che il loro futuro matrimonio non verrà celebrato molto presto e che Cruz farà di tutto per fermarlo, la giovane avventuriera consiglierà a Jana di tenere gli occhi aperti, poi sconvolgerà tutti con una notizia: lascerà La Promessa. Blanca sentirà di aver concluso la sua missione e non riterrà più necessaria la sua presenza accanto all’amico. Questa scelta farà rimanere Cruz completamente senza parole e la costringerà a rivedere tutte le sue convinzioni. Con il suo addio, la Palomar le farà capire di non essere lei la donna di cui suo figlio è innamorato e per la moglie di Don Alonso ricomincerà la caccia. Dovrà stanare, il prima possibile, la misteriosa persona che ha stregato Manuel e gli ha impedito di salvare il suo matrimonio con Jimena.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.