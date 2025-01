Beautiful, Anticipazioni Puntate del 25 gennaio 2025: Finn minaccia Liam. Lo Spencer deve stare lontano da Steffy!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni e le trame delle puntate di Beautiful in onda il 25 gennaio 2025. Negli episodi della Soap di Canale5 vedremo Finn affrontare Liam e minacciarlo di stare lontano da Steffy e dalla sua famiglia. Lo scontro tra i due ragazzi promette scintille!

Gli episodi di Beautiful del 25 gennaio 2025 saranno imperdibili. Le anticipazioni delle puntate della Soap, in onda a partire dalle ore 13.50 su Canale5, ci rivelano che Finn partirà all’attacco di Liam, pronto a mettere il rivale in un angolo. Il dottore minaccerà lo Spencer e gli intimerà di tenersi ben lontano da sua moglie e di non permettersi mai più di mettersi in mezzo al suo matrimonio. Il medico sarà una vera e propria furia ma il figlio di Bill non sarà da meno. Il giovane avrà un unico e solo obiettivo, che rivelerà a Steffy. Vorrà proteggere la Forrester e la sua famiglia da chiunque provi a metterla in pericolo. E userà ogni mezzo per riuscirci senza farsi spaventare da niente e nessuno. Il confronto tra i due uomini promette scintille. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Beautiful Anticipazioni 25 gennaio 2025: Liam in soccorso di Steffy

Liam è corso da Steffy appena saputo quanto successo a Kelly. Il ragazzo non si è stupito che la sua ex abbia deciso di chiedere ospitalità a suo nonno ed è contento che lei e i bambini siano a Villa Forrester, circondati dall’affetto dei propri cari e dalla protezione che Eric saprà assicurarle. Lo Spencer ha cominciato a sputare sentenze contro Finn e continuerà senza sosta. Accuserà il dottore di aver perso la testa e di essersi lasciato traviare da Sheila Carter. Il figlio di Bill non risparmierà commenti al vetriolo contro il suo rivale e sarà furioso con lui, colpevole di aver messo in pericolo la sua bambina. Steffy gli rivelerà di non fidarsi più del marito e si scuserà con lui per non avergli creduto subito. Liam le assicurerà di non avercela con lei e le prometterà di proteggerla.

Beautiful Anticipazioni: Liam pronto a tornare accanto a Steffy

Liam prometterà a Steffy di proteggerla costi quel che costi. Il ragazzo assicurerà all’ex moglie di non lasciarla da sola ad affrontare l’incubo Sheila e di non permettere a Finn di metterla di nuovo in pericolo. In lui comincerà a farsi spazio l’idea di poter riavere un posto nella vita della Forrester. Una volta tornato alla Spencer Publications, rivelerà a suo fratello tutte le sue preoccupazioni e Wyatt, consapevole che il suo fratellone sia ancora innamorato della sua ex cognata, lo inviterà alla calma. Sebbene abbia ragione nel dire che Finn ha sbagliato a riavvicinare Sheila e a darle false speranze, non deve mettersi in mezzo più del dovuto. Il matrimonio tra il dottore e Steffy non è affar suo e non deve fare danni… ma forse è ormai troppo tardi.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Finn minaccia Liam

Finn è pronto a farla pagare a Liam e non aspetterà molto tempo per affrontare il suo rivale faccia a faccia. Dopo essere stato aspramente criticato da sua madre Li, che lo ha ritenuto l’unico e vero responsabile di quanto accaduto, il ragazzo deciderà di togliersi il sassolino fastidioso che ha nella scarpa e si recherà alla Spencer per dirne quattro al padre di Kelly. Una volta davanti a lui lo minaccerà senza peli sulla lingua e gli intimerà di tenersi lontano da sua moglie o dalla sua famiglia altrimenti se la vedrà con lui e non sarà una bella situazione. Liam non si farà intimidire e lo scontro tra i due ragazzi farà volare scintille, che non si placheranno tanto facilmente. Ne vedremo delle belle anche nelle prossime puntate di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 25 gennaio 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.