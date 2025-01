Tradimento: La Nuova Puntata va in onda Oggi, 25 gennaio 2025. Ecco le anticipazioni della Fiction di Canale 5

Anticipazioni TV

Da oggi, 25 gennaio 2025, Tradimento, la Fiction Turca con protagonista Vahide Percin, va in onda anche di sabato pomeriggio. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi in onda oggi nel daytime di Canale 5.

Oggi, sabato 25 gennaio 2025, su Canale 5 ci attende il nuovo appuntamento con Tradimento. Il serial turco con Vahide Percin, l'amata Hunkar di Terra Amara, va in onda alle ore 14.40 al posto di Endless Love. Nelle Anticipazioni degli episodi della nuova puntata in onda oggi, Guzide ha preso una decisione: divorzierà da Tarik per portare quest'ultimo alla rovina finanziaria, ristabilire la sua dignità e vendicarsi per il torto subito. L'uomo, colto di sorpresa, prova a trattare, però la moglie non ha la minima intenzione di fare un passo indietro, tanto che si rifiuta di scendere a patti con lui e gli fa sapere che lo trascinerà in tribunale. Intanto, Yesim è vittima di un ricatto pericoloso: c'è un video in cui discute con il rapinatore ed un anonimo ricattatore minaccia di mandarlo a Tarik, se non pagherà subito una bella cifra. In realtà, dietro c'è Burcu. La donna, in preda al panico, cerca aiuto proprio da quest'ultima. In un secondo momento, Guzide costringe Tarik a firmare l'atto di divorzio, con cui gli chiede tanti soldi; poi, lui annuncia a Yesim che sta per lasciare la moglie. Oylum, invece, sta andando a cena da Guzide e Sezai, quando incontra per strada un uomo che aggredisce una sua amica: s'intromette e viene scaraventata a terra, quindi sbatte la testa sul marciapiede. Tarik e la seconda moglie corrono da lei in ospedale. Quando la giudice li raggiunge, Yesim si chiude a chiave nella stanza con Oylum priva di sensi per non fargliela vedere. Come se non bastasse, la ragazza assume una finta infermiera per aizzare la figliastra contro Guzide: l'attrice racconta ad Oylum che sua madre ha aggredito Yesim senza nessuna ragione. Per finire, quest'ultima riceve la proposta di matrimonio da parte dell'amato...

Tradimento: Anticipazioni del 25 gennaio 2025

Tradimento: Guzide vuole il divorzio!

Guzide ha fatto la sua scelta, e non ha la minima intenzione di tornare sui suoi passi: crede sia giunto il momento di divorziare da Tarik, perché vuole portare quest'ultimo alla rovina finanziaria, ristabilire la sua dignità, ma soprattutto vendicarsi per l'affronto subito. In fin dei conti, Tarik l'ha tradita, costruendosi una vita parallela con una seconda famiglia segreta. L'uomo è sotto shock. Colto alla sprovvista dalla richiesta della moglie, Tarik tenta di negoziare, però fa un buco nell'acqua. Guzide si rifiuta categoricamente di scendere a patti con lui, e gli ribadisce che presto lo trascinerà in tribunale!

Tradimento: Yesim sotto ricatto!

Yesim viene tenuta in pugno da un anonimo ricattatore. Quest'ultimo ha inviato alla donna un video in cui la protagonista è proprio lei: nel filmato in questione, infatti, Yesim sta discutendo con il rapinatore. Ma chi è che sta minacciando Yesim di mandare questa prova a Tarik, se non gli invierà immediatamente una bella somma di denaro? Si tratta di Burcu. La donna, chiaramente all'oscuro di questa sconvolgente verità, ed essendo bisognosa di una mano perché in preda al panico, chiede aiuto proprio alla sua amica... Intanto, Guzide sta costringendo il marito a firmare le carte del divorzio, atto con cui Tarik s'impegna a darle parecchi soldi. Dopodiché, quest'ultimo va da Yesim per annunciarle che sta per dividersi dalla consorte, senza tuttavia aggiungere ulteriori dettagli...

Tradimento Anticipazioni 25 gennaio 2025: Oylum in ospedale...

Oylum sta andando a cena da Guzide e Sezai, quando, lungo il tragitto, s'imbatte casualmente in un malvivente che sta aggredendo una sua amica. La giovane interviene subito per prendere le sue difese, ma viene scaraventata a terra e sbatte la testa contro il marciapiede. I primi a raggiungere Oylum in ospedale sono Tarik e Yesim. Nel momento in cui arriva la giudice, la sua rivale in amore si chiude a chiave in stanza con la figliastra priva di sensi per impedirle di vederla. L'uomo prende in mano la situazione per riportare l'ordine, però Yesim non demorde: assume una finta infermiera per aizzare Oylum contro Guzide. L'attrice, infatti, racconta alla poverina che la mamma ha aggredito Yesim senza alcuna ragione. In seguito, quest'ultima si appresta a vivere un momento a dir poco emozionante: Tarik le si inginocchia davanti con un bell'anello per proporle di sposarlo!

Tradimento va in onda il sabato pomeriggio e la domenica in prima serata su Canale5.