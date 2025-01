Tradimento: la Fiction in onda anche il sabato pomeriggio al posto di Endless Love. Ecco tutti i dettagli

Anticipazioni TV

È ufficiale. Tradimento arriva anche nel daytime di Canale5. La Fiction con Vahide Percin prenderà il posto di Endless Love nel sabato pomeriggio. Ma scopriamo nel dettaglio cosa succederà e quando avverrà questo cambio di programmazione.

Tradimento sta per arrivare nel daytime di Canale5. La Fiction con Vahide Percin, che ci fa compagnia la domenica sera, sarà presto un appuntamento anche del sabato pomeriggio. L’avvincente storia di Guzide prenderà il posto delle puntate pomeridiane di Endless Love e lo farà a partire dall’ultima settimana di gennaio 2025. Ma scopriamo nel dettaglio cosa e quando succederà.

Tradimento: dal 25 gennaio 2025 nel daytime di Canale5

Tradimento prenderà il posto di Endless Love. Era una prospettiva che già immaginavamo prima di Natale 2024 e che si concretizzerà molto presto ma per ora solo il sabato pomeriggio. Dal 25 gennaio 2025, un sabato appunto, l’avvincente storia di Guzide ci farà compagnia nel daytime di Canale5 al posto dell’amore contrastato e irto di difficoltà, di Nihan e Kemal. La Fiction continuerà a essere presente anche nella prima serata della domenica e questa programmazione potrebbe durare diverse settimane. Presto però potremmo avere un nuovo cambio di palinsesto e stavolta durante la settimana e non solo nel weekend.

Tradimento: ecco perché la Fiction sostituisce Endless Love

È ormai risaputo che Endless Love si stia avviando alla sua conclusione e che la stessa sorte tocchi anche a My Home My Destiny. Le due Soap turche in onda su Canale5 arriveranno molto presto alla loro ultima puntata e dovranno essere sostituite nel daytime. Una di loro, molto probabilmente Endless, avrà Tradimento come sua degna erede.

A farci credere questo, è il cambiamento di programmazione che vi abbiamo spiegato poco fa, che vede la storia di Guzide prendere il posto di quella di Nihan e Kemal nel sabato pomeriggio. Per rallentare il lento ma inesorabile avvio verso il gran finale di Endless, Mediaset ha deciso di sospendere gli episodi di questa Soap Opera in onda il sabato. Si tratta di una decisione che dà ancora respiro all’amore contrastato dei due giovani e che ci fa preparare alle puntate conclusive, che ci lasceranno – piccolo spoiler – completamente senza parole.

Tradimento: la Fiction diventa Soap e andrà in onda nel daytime dal lunedì al sabato?

Una volta conclusa Endless Love, Tradimento potrebbe prendere il suo posto e andare in onda dal lunedì al sabato, con puntata serale. Non siamo certi che la Fiction si trasformerà in Soap ma possiamo ben sperarlo. Sono però tanti i titoli già presenti su Mediaset Infinity, che potrebbero arrivare nel pomeriggio di Canale5, così come sono tante le serie turche ancora da scoprire. Molto probabilmente scopriremo cosa succederà a febbraio 2025 e non vediamo l’ora di vedere tutte le novità di quest’anno appena iniziato.

Tradimento va in onda il sabato pomeriggio dal 25 gennaio 2025 e la domenica in prima serata su Canale5.