Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 15 marzo 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Vediamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 15 marzo 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.10 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.10, incontreremo l'integerrima Guzide, alle prese con i problemi della sua famiglia, che lei credeva perfetta e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 15 marzo 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 15 marzo 2025 - Hope si sentirà in dovere di chiarire le cose con Thomas. Le anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan, tornata tra le braccia del Forrester, deciderà di parlare con lui e di spiegargli che tra loro non ci sarà altro che sesso. La figlia di Brooke ammetterà di sapere che il giovane rampollo è innamorato di lei ma gli ribadirà di non volere nessuna relazione seria, soprattutto non dopo la fine del suo matrimonio con Liam. Intanto Eric continuerà a lavorare alacremente e Donna sarà molto contenta di rivederlo pieno di energia. Nemmeno la Logan sa che il suo compagno sta affrontando dei disturbi, che presto lo porteranno ad affrontare una grave malattia. Nel mentre Ridge avrà sempre più paura che suo padre stia esagerando e che le cose si mettano male per tutti. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 15 marzo 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 15 marzo 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 15 marzo 2025 - Ozan e Zelis sono appena stati derubati della loro automobile, quindi si vedono costretti ad avventurarsi nel bosco a piedi. Alla fine, i due arrivano ad una casa, dove degli anziani offrono loro un rifugio e la possibilità di chiamare la polizia per sporgere denuncia. Per fortuna, gli agenti troveranno la macchina, quindi Zelis ed Ozan potranno rincasare. Intanto, Behram raggiunge Oylum per convincerla ad uscire con lui, e promettendole di darle una mano a superare la fine della sua love story con Tolga. Elmas e Guzide, invece, si presentano da Yesim insieme alla polizia. La mora viene arrestata con l'accusa di essere l'assassina di Burcu. Yesim continua a difendere la sua innocenza, assistita da Tarik; però, quando il procuratore sente una registrazione che la inchioda. Allora, la giovane finisce dietro le sbarre! Qui la trama completa di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 9 al 15 marzo 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 marzo 2025 - Don Ricardo e Don Romulo decideranno di tenere d’occhio Lope e Santos e di impedire loro di tornare di nuovo alle mani. Nonostante l’intervento dei due, il cuoco continuerà ad avere paura che il valletto non smetta di tormentare la povera Vera, ormai vittima abituale della sua prepotenza. Intanto Ayala dovrà difendersi dalle accuse molto pesanti di Petra, convinta che lui abbia messo in scena il suo avvelenamento per liberarsi di Martina e per sposare liberamente Margarita. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 15 marzo 2025