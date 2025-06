Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 1° giugno 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 1° giugno 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.00 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.20, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco le Anticipazioni della puntata del 1° giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° giugno 2025 - Bill impegnato ad andare indietro con la memoria e a capire se e dove abbia già visto la Poppy. Intanto Finn continuerà a voler conoscere meglio sua cugina Luna e vorrebbe capire perché sua madre sia così ostile nei confronti della giovane e di sua sorella. Deve essere successo qualcosa di molto grave se la dottoressa ha deciso di chiudere i ponti con entrambe e di tenere una ragazza gentile e assennata, com’è Luna, lontana da lei e dalla sua famiglia. Vediamo insieme nel dettaglio cosa accadrà nell'episodio della Soap. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento, le Anticipazioni delle puntate di oggi 1° giugno 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 1° giugno 2025 - Tolga irrompe a casa di Mualla con venti uomini armati e chiede ad Oylum di seguirlo; quest'ultima, però, si rifiuta, e poi deve persino cercare di convincere Kahraman a non uccidere l'altro. Intanto, Guzide ha rischiato di restare vittima di un incidente stradale: un'automobile stava per investirla. Quando lo racconta a Sezai, Ipek e Neva si scambiano un'occhiata inquietante. Serra, invece, è in apprensione per Selin, la quale non fa che pulire ossessivamente casa. Nel frattempo, Tarik viene arrestato poiché è stato denunciato per l'omicidio di Korkmaz; tuttavia, nel momento in cui arriva in centrale, comincia a comprendere di essere stato incastrato. In seguito, Tolga telefona ad Oylum, ma sarà Guzide a rispondere per dirgli di non cercare più la figlia. Poi, in occasione di una cena, Ipek, Sezai e la giudice provano a chiarirsi e ad andare avanti. Una volta usciti dal ristorante, s'imbattono nel famoso psichiatra amico di Guzide, Serdar Ocze, il quale li invita ad andare a trovarlo. Allora, la giovane perde le staffe ed accusa il padre e la donna di aver organizzato la serata solo per farle incontrare il dottore! Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 1° giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° giugno 2025 - Cruz intimerà a tutti, nobili e camerieri, di non parlare della relazione tra suo figlio e la domestica altrimenti prenderà dei provvedimenti molto seri. Intanto Julia confesserà a Martina cosa vuole davvero da Curro e le rivelerà di sapere ogni cosa riguardo a Paco prima che morisse. Amalia confesserà a Lope di pensare che lui non sia all’altezza di sua figlia e gli dirà di essere certa che tra loro non sia vero amore. Qui la trama completa de La Promessa.

