Tradimento Anticipazioni 1° giugno 2025: Tarik in arresto, Selin sta impazzendo!

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 1° giugno 2025 su Canale 5 rivelano che mentre Tarik viene portato via in manetta, Serra osserva preoccupata lo strano comportamento di Selin...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 1° giugno 2025 alle 14:20, Tolga irrompe a casa di Mualla con venti uomini armati e chiede ad Oylum di seguirlo; quest'ultima, però, si rifiuta, e poi deve persino cercare di convincere Kahraman a non uccidere l'altro. Intanto, Guzide ha rischiato di restare vittima di un incidente stradale: un'automobile stava per investirla. Quando lo racconta a Sezai, Ipek e Neva si scambiano un'occhiata inquietante. Serra, invece, è in apprensione per Selin, la quale non fa che pulire ossessivamente casa. Nel frattempo, Tarik viene arrestato poiché è stato denunciato per l'omicidio di Korkmaz; tuttavia, nel momento in cui arriva in centrale, comincia a comprendere di essere stato incastrato. In seguito, Tolga telefona ad Oylum, ma sarà Guzide a rispondere per dirgli di non cercare più la figlia. Poi, in occasione di una cena, Ipek, Sezai e la giudice provano a chiarirsi e ad andare avanti. Una volta usciti dal ristorante, s'imbattono nel famoso psichiatra amico di Guzide, Serdar Ocze, il quale li invita ad andare a trovarlo. Allora, la giovane perde le staffe ed accusa il padre e la donna di aver organizzato la serata solo per farle incontrare il dottore!

Tradimento: Tolga prova a "rapire" Oylum, ma...

Nel corso di un tranquillo barbecue in giardino, venti uomini armati fanno irruzione a casa di Mualla. Oylum è terrorizzata, ma poi si accorge che a capo del gruppo c'è Tolga. Quest'ultimo ha organizzato l'assalto per riuscire a portare via con sé l'amata. Oylum è sconcertata, e respinge per l'ennesima volta Tolga. Inoltre, la mora deve persino cercare di convincere Kahraman a non uccidere l'altro. Tuttavia, Mualla ci tiene ad avvisare Oltan: se Tolga oserà commettere di nuovo una pazzia del genere, lo farà fuori. Come reagirà l'uomo a questa terribile minaccia?

Serra in ansia per Selin... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Guzide se l'è vista davvero brutta. La giudice ha rischiato di essere investita da un'automobile, ed ora lo sta raccontando con un certo sgomento a Sezai. La voce giunge così fino all'orecchio di Ipek e Neva, le quali si scambiano uno sguardo complice ed inquietante; che ci sia il loro zampino dietro l'incidente di Guzide? Nel frattempo, Serra è sempre più in ansia per Selin, la quale continua a pulire ossessivamente casa; sta forse perdendo il senno? Tarik, invece, finisce in manette. L'avvocato viene arrestato perché qualcuno lo ha denunciato per l'omicidio di Korkmaz. Tuttavia, nel momento in cui arriva in centrale, che è quasi deserta, Tarik prende coscienza di essere stato incastrato... ma da chi?

Ipek furiosa con Guzide e Sezau, nelle Anticipazioni della puntata del 1° giugno 2025 di Tradimento

Tolga, imperterrito, fa una telefonata ad Oylum. A rispondere, però, non sarà lei, bensì Guzide, la quale chiederà al giovane di smettere di cercare Oylum. Dopodiché, la giudice va a cena fuori con Sezai ed Ipek, per parlare e chiarire tutti i malintesi. La serata sembra procedere nel migliore dei modi, almeno fino a quando non escono dal ristorante e s'imbattono in una persona. I tre incontrano Serdar Ocze, il famoso psichiatra amico di Guzide che li invita ad andare a trovarlo. Ipek, pensando che il padre e la donna le abbiano teso una trappola, va su tutte le furie: è certa che Sezai e Guzide abbiano organizzato questa uscita soltanto per spingerla ad accettare il pensiero di farsi curare!

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.