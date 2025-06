Beautiful, The Family, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 giugno 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di The Family, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 21 giugno 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di The Family, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 21 giugno 2025 con un piccolo cambiamento rispetto al solito. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.45 ma non a Los Angeles ma in Turchia, con le vicende di Aslan e Devin; si continua poi con la Forrester Creations alle ore 15.35 e successivamente ritroveremo Guzide alle ore 16.25. Nell'access prime time, alle ore 19.40, arriva invece la storia d'amore tra Jana e Manuel.

The Family: Anticipazioni puntata del 21 giugno 2025

Nella puntata di The Family in onda oggi - sabato 21 giugno 2025 - Devin continua a giacere in un letto di ospedale, perché non ha ancora ripreso conoscenza. Tutti i suoi famigliari sono riuniti al suo capezzale, ed Aslan ha il cuore a pezzi. La consapevolezza che la moglie, incinta del loro figlio, potrebbe morire, lo rende più vulnerabile che mai, almeno apparentemente. Intanto, Cihan sta sguinzagliando i suoi uomini alla ricerca della talpa che ha informato Ilyas circa il luogo in cui si trovavano i Soykan... Qui la trama completa di The Family

Beautiful: Anticipazioni della puntata del 21 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 giugno 2025 - Eric si lascerà andare a grandi complimenti verso Steffy, la nipote più somigliante alla sua amata Stephanie. Il Forrester senior cercherà di mostrarsi in forma, nonostante – durante la serata – sia colto da un improvviso malore, di cui si accorgerà solo Donna. Intanto in ospedale, Finn continuerà a lavorare senza sosta. Li chiederà a suo figlio perché stia ancora nel suo ufficio e non si diriga immediatamente a Villa Forrester per stare accanto a sua moglie, che in questo momento ha bisogno di lui. Il dottore non darà alcuna spiegazione ma sarà chiaro che stia nascondendo qualcosa di molto importante. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: Scopriamo le Anticipazioni della puntata di oggi 21 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 21 giugno 2025 - un sito Internet pubblica la notizia del viaggio ad Eshme di Guzide e Tarik. Ozan è sconvolto da questo terzo tentativo della madre di rintracciare il vero figlio biologico, dopo i primi due andati a finire molto male. Dopodiché, Dundar rilascia un'intervista televisiva per smentire Guzide e Tarik, tanto che annuncia che sporgerà denuncia contro di loro. Intanto, Tolga va a far visita a Kaharaman, e riesce a calmare la sua ira, rivelandogli che Oylum non ha fatto niente di male: in fin dei conti, è stata un'amica in comune a farli incontrare senza che loro sapessero nulla. Poi, il giovane va dalla suocera per scusarsi con la moglie; tuttavia, Oylum non vuole saperne di parlargli. Ipek, invece, trova una scusa per discutere con Sezai e fuggire via. Il telefono dalla rossa risulta irraggiungibile, quando all'improvviso l'avvocato riceve un video in cui Ipek annuncia il suo suicidio... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: ecco la Trama della puntata di oggi 21 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 giugno 2025 - Vera darà le dimissioni e prometterà di continuare a lavorare sino a quando Petra non avrà trovato una sostituta per lei. Lope cercherà di convincerla a rimanere ma lei, delusa e preoccupata, non lo starà a sentire; ormai il loro amore sembrerà sul viale del tramonto. Maria comincerà a guardare diversamente Marcelo e la cosa non passerà inosservata a Simona e Candela mentre Cruz e Don Alonso dovranno spronare Pelayo e Catalina a sposarsi al più presto, in modo tale che la gravidanza non dia scandalo. Jana andrà a trovare Don Romulo e si renderà conto che il maggiordomo è provato nello spirito e nel corpo dai maltrattamenti che subisce in carcere. Qui la trama completa de La Promessa.

