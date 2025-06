Tradimento Anticipazioni 21 giugno 2025: Ipek si suicida!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 21 giugno 2025 su Canale 5: Sezai riceve un video in cui Ipek gli dice addio per sempre...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 giugno 2025, alle 15:10, un sito Internet pubblica la notizia del viaggio ad Eshme di Guzide e Tarik. Ozan è sconvolto da questo terzo tentativo della madre di rintracciare il vero figlio biologico, dopo i primi due andati a finire molto male. Dopodiché, Dundar rilascia un'intervista televisiva per smentire Guzide e Tarik, tanto che annuncia che sporgerà denuncia contro di loro. Intanto, Tolga va a far visita a Kaharaman, e riesce a calmare la sua ira, rivelandogli che Oylum non ha fatto niente di male: in fin dei conti, è stata un'amica in comune a farli incontrare senza che loro sapessero nulla. Poi, il giovane va dalla suocera per scusarsi con la moglie; tuttavia, Oylum non vuole saperne di parlargli. Ipek, invece, trova una scusa per discutere con Sezai e fuggire via. Il telefono dalla rossa risulta irraggiungibile, quando all'improvviso l'avvocato riceve un video in cui Ipek annuncia il suo suicidio...

Tradimento: Dundar vuole denunciare Guzide e Tarik!

Un sito Internet pubblica una notizia in merito al viaggio ad Eshme di Guzide e Tarik, ed Ozan va su tutte le furie. Il giovane, infatti, non riesce a credere che i suoi genitori, ed in particolar modo sua madre, abbiano deciso di fare un altro tentativo di rintracciare il vero secondogenito, dopo due andati a finire molto male. Guzide, però, non vuole darsi per vinta con Dundar. Nel mentre, quest'ultimo sta rilasciando un'intervista televisiva non soltanto per smentire in diretta la giudice e Tarik, ma anche per annunciare pubblicamente che presto sporgerà denuncia contro di loro!

Tolga mette le cose in chiaro con Kahraman... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Tolga si sta recando da Kahraman: urge un faccia a faccia tra i due. Il primo, preoccupato per le sorti di Oylum, ingiustamente accusata di essere un'adultera, raggiunge il rivale in amore per assicurargli che quando si sono incontrati non è accaduto nulla di ciò che sospetta; d'altra parte, neanche sapevano che si sarebbero visti, dato che questo incontro era stata organizzato a loro insaputa da Asli, una vecchia amica che hanno in comune. Conscio di aver commesso un errore a dubitare di lei e a maltrattarla, Kahraman va a bussare a casa di Guzide per scusarsi con Oylum; peccato che la moglie non abbia alcuna intenzione di starlo a sentire...

Ipek si suicida, nelle Anticipazioni della puntata del 21 giugno 2025 di Tradimento

Ipek ha un asso nella manica e sta per giocarselo: la rossa è pronta a tutto pur di riuscire a separare Sezai e Guzide, e sta per dimostralo. Ipek si serve dell'ennesima scusa per prendersela con suo padre, poi, furibonda, esce di casa in fretta e furia. Da questo momento in avanti, il telefono della giovane risulterà sempre irraggiungibile, fino al momento in cui non sarà lei a mettersi in contatto con Sezai: gli invierà un video in cui gli annuncerà il suo imminente suicidio. A questo punto, in preda al panico e non sapendo a chi altri rivolgersi, l'uomo si recherà dall'amata...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 15 al 21 giugno 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.