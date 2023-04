Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 28 aprile 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 28 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 aprile 2023 - Brooke non vorrà arrendersi. Dopo essere stata abbandonata dal marito a “casa” di Deacon, la Logan è tornata alla Villa e ha trovato Hope e Liam ad aspettarla. I due ragazzi cercheranno di consolarla e di infonderle il coraggio necessario per rimettersi in contatto con suo marito. La Logan, spinta da sua figlia e suo genero, chiamerà Ridge ma l'uomo non le risponderà al telefono. Thomas, lesto e sibillino, nasconderà il telefono al padre, impedendogli di vedere le chiamate della moglie. Il Forrester non vorrà intromissioni in un momento così delicato e importante per la sua famiglia, finalmente riunita. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 28 aprile 2023 - mentre i coniugi Yaman gioiscono per la nascita della secondogenita, l'Hekimoglu ed il consorte tremano. Il medico e l'Akkaya temono il peggio, perché il loro figlioletto è nato prematuro; pertanto, non essendo ancora del tutto formati i suoi polmoni, è stato immediatamente messo in incubatrice. I dottori fanno sapere ai neo-genitori disperati che la vita di Kerem Ali è appesa ad un filo: purtroppo, potrebbe non sopravvivere. Oltre a Mujgan e a Yilmaz, anche Fekeli, Behice e tutte le persone a loro vicine avvertono un senso di profonda angoscia... Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 28 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 28 aprile​ 2023 - Carmen ha compreso bene che la situazione di Victor non si risolverà certo per l'intervento di Ventura, l'uomo aveva promesso di aiutarlo in cambio del suo silenzio, ma ora che le promesse sono cadute nel vuoto e il povero Victor si trova costretto a subire inaudite violenze, Carmen non è più disposta a rispettare il patto. La ragazza si mette dunque alla ricerca di prove per scagionare Victor e inchiodare finalmente Ventura. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

