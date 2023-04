Terra Amara Anticipazioni 28 aprile 2023: Il figlio di Yilmaz e Mujgan rischia di morire...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 28 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Zuleyha e Demir gioiscono per la nascita di Leyla, Mujgan e Yilmaz temono che Kerem Ali non ce la faccia...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 aprile, alle 14.10, la nascita della figlia di Zuleyha e Demir, Leyla, è motivo di gioia per Hunkar, per tutti gli abitanti della tenuta e delle baracche. D'altro canto, il figlio di Mujgan e Yilmaz, Kerem Ali, desta preoccupazioni, dato che è nato prematuro: la sua vita è appesa ad un filo...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Mujgan partoriscono insieme...

Quando Mujgan ha visto delle perdite di sangue, non si sarebbe mai immaginata che fosse giunto il momento di partorire: era soltanto alla fine del settimo mese di gravidanza. Tuttavia, la dottoressa si è ritrovata nella stessa sala parto di Zuleyha, ed accanto alla sua rivale in amore ha dato alla luce Kerem Ali, rendendo Yilmaz padre - per la seconda volta. Contemporaneamente, la Altun ha messo al mondo Leyla, rendendo Demir padre - per la prima volta -.

Terra Amara Anticipazioni: Saniye e Gaffur soffrono...

La bambina dell'ex sarta e di suo marito è in perfetta salute. Zuleyha e lo Yaman stringono felicemente ai loro petti Leyla, e la presentano ad Adnan: ora lui è un fratello maggiore. Anche Hunkar è commossa, così come tutti coloro i quali abitano nella tenuta, e nelle baracche. Inoltre, per festeggiare con loro l'arrivo della piccola in famiglia, i signori della villa regalano a ciascun bracciante una moneta d'oro. Intanto, però, c'è chi è animato da sentimenti contrastanti per questo lieto evento. Saniye e Gaffur, in questa occasione, si ritrovano a riflettere sulla loro impossibilità di avere figli...

Kerem Ali potrebbe morire, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 28 aprile 2023

Mentre i coniugi Yaman gioiscono per la nascita della secondogenita, l'Hekimoglu ed il consorte tremano. Il medico e l'Akkaya temono il peggio, perché il loro figlioletto è nato prematuro; pertanto, non essendo ancora del tutto formati i suoi polmoni, è stato immediatamente messo in incubatrice. I dottori fanno sapere ai neo-genitori disperati che la vita di Kerem Ali è appesa ad un filo: purtroppo, potrebbe non sopravvivere. Oltre a Mujgan e a Yilmaz, anche Fekeli, Behice e tutte le persone a loro vicine avvertono un senso di profonda angoscia...

