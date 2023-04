Beautiful Anticipazioni 28 aprile 2023: Thomas nasconde il cellulare di Ridge. Brooke non gli parlerà... mai più!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke cercherà di chiamare Ridge ma Thomas nasconderà il cellulare del padre.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 28 aprile 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Brooke non vorrà arrendersi. Dopo essere stata abbandonata dal marito a “casa” di Deacon, la Logan è tornata alla Villa e ha trovato Hope e Liam ad aspettarla. I due ragazzi cercheranno di consolarla e di infonderle il coraggio necessario per rimettersi in contatto con suo marito. La Logan, spinta da sua figlia e suo genero, chiamerà Ridge ma l'uomo non le risponderà al telefono. Thomas, lesto e sibillino, nasconderà il telefono al padre, impedendogli di vedere le chiamate della moglie. Il Forrester non vorrà intromissioni in un momento così delicato e importante per la sua famiglia, finalmente riunita.

Anticipazioni Beautiful: Brooke racconta a Hope e Liam cosa è successo

Brooke si è intromessa nella lite tra Ridge e Deacon ed è riuscita a fermare i due ma il suo intervento ha causato più danni che altro. L'aver difeso lo Sharpe ha scatenato l'ira funesta di suo marito, che ha deciso di andarsene. Brooke, sconsolata, è tornata alla Villa e ha cominciato a raccontare a Liam e Hope – che l'aspettavano – cosa è successo. La Logan racconterà ai due ragazzi di aver fatto un'azione deplorevole e di non aver pensato proprio alle conseguenze del suo gesto. Ammetterà che gettarsi davanti a Deacon e prendere le sue difese, sebbene sia stata una reazione spontanea, non sia stata la cosa giusta da fare ed è chiaro che il Forrester abbia travisato quello che realmente voleva fare. Hope spingerà la madre a non demordere e a chiamare immediatamente il marito, per riportarlo a casa e parlare faccia a faccia per chiarirsi.

Beautiful Anticipazioni: Brooke chiama Ridge ma il Forrester non le risponderà

Brooke accoglierà subito il consiglio della figlia, credendo che la ragazza abbia proprio ragione. Prenderà quindi il suo telefono e comincerà a chiamare il marito. Purtroppo dall'altro capo del telefono non ci sarà nessuno a risponderle. Il telefono squillerà a vuoto. La Logan penserà che il consorte non voglia parlarle ma la realtà sarà molto diversa. A impedire che Ridge non solo risponda ma si accorga delle telefonate, sarà Thomas, deciso a prendersi la sua vendetta contro la matrigna.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas nasconde il telefono di Ridge

Brooke tenterà più volte di chiamare Ridge e gli manderà diversi messaggi, l'ultimo dei quali per informarlo di essere in arrivo a casa di Steffy, dove lei è sicura si sia diretto. Thomas nasconderà il cellulare, evitando che il padre si accorga delle chiamate e si preparerà ad affrontare la sua matrigna. Il ragazzo non vorrà permettere che il bel momento che la sua famiglia sta passando, e che li vede di nuovo uniti, finisca per via di Brooke Logan. Lo stilista giurerà a se stesso di fermarla.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 30 aprile 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.