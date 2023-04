Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 27 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 27 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 aprile 2023 - Ridge tornerà da Taylor. Il Forrester deciderà di chiudere definitivamente con la moglie, dopo averla vista difendere Deacon. Lo stilista rivelerà alla Hayes e ai suoi figli di aver capito che l'unico posto in cui davvero potrà essere felice è accanto alla sua ex compagna. La dottoressa sarà molto felice e Steffy e Thomas non staranno più nella pelle. Hanno vinto. Intanto la Logan, sconvolta da quanto successo, tornerà a casa con una grande preoccupazione: avrà davvero perso Ridge? Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 27 aprile 2023 - la bimba di Zuleyha e Demir è nata e alla tenuta l'atmosfera è festosa. Saniye e Gulten, su disposizione dei suoi signori, stanno portando degli abiti ai bambini delle baracche: un modo per gli Yaman di condividere con loro la gioia per la nascita di Leyla. Tuttavia, questo bel momento viene bruscamente interrotto dall'improvviso innescarsi di una rissa. Husnu e Sabri stanno litigando ferocemente perché entrambi vogliono accaparrarsi una nuova baracca in cui andare a vivere. La moglie di Gaffur, allora, si vede costretta ad intervenire per placare gli animi, prima che la discussione finisca in tragedia. Saniye ricorda ai due braccianti e a tutti gli altri quanto sia importante essere solidali tra loro...Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 27 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 27 aprile​ 2023 - Elena non ha alcun dubbio: Jaime, il suo ex marito da poco giunto a Robledillo, nasconde qualcosa. La donna pensa che Dani farebbe meglio a non fidarsi. A Rio Muni, invece, Victor continua a subire maltrattamenti in carcere. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

