Terra Amara Anticipazioni 27 aprile 2023: Saniye resta coinvolta in una rissa!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Mujgan partoriscono insieme!

In ospedale c'è chi gioisce, e chi, al contrario, soffre le pene dell'inferno. Zuleyha e Demir danno il benvenuto alla loro secondogenita, Leyla. Ma mentre moglie e marito si commuovono stringendo al loro petto una bambina bella e sana, Mujgan e Yilmaz temono il peggio. Kerem Ali, infatti, è nato al termine del settimo mese, dunque con largo anticipo; pertanto, il bimbo è stato subito messo in incubatrice, e le sue condizioni di salute continuano a tenere tutti con il fiato sospeso. Il piccolo Akkaya ce la farà?

Terra Amara Anticipazioni: Alla tenuta si festeggia la nascita di Leyla!

Alla tenuta si respira un clima di festa come poche altre volte è accaduto. La Altun e lo Yaman sono felici che Leyla sia finalmente lì con loro, e che sia in perfetta salute, ed Hunkar, per la seconda volta nonna, ha lo stesso identico stato d'animo di nuora e figlio. Anche gli altri abitanti della villa, come la nonnina e le domestiche, e gli abitanti delle baracche, sono contenti per i loro signori, la cui prestigiosa famiglia si è appena allargata.

La bimba di Zuleyha e Demir è nata, e alla tenuta l'atmosfera è festosa. Saniye e Gulten, su disposizione dei suoi signori, stanno portando degli abiti ai bambini delle baracche: un modo per gli Yaman di condividere con loro la gioia per la nascita di Leyla. Tuttavia, questo bel momento viene bruscamente interrotto dall'improvviso innescarsi di una rissa. Husnu e Sabri stanno litigando ferocemente perché entrambi vogliono accaparrarsi una nuova baracca in cui andare a vivere. La moglie di Gaffur, allora, si vede costretta ad intervenire per placare gli animi, prima che la discussione finisca in tragedia. Saniye ricorda ai due braccianti e a tutti gli altri quanto sia importante essere solidali tra loro...

