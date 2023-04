Beautiful Anticipazioni 27 aprile 2023: Ridge torna da Taylor. Steffy e Thomas hanno vinto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge tornerà da Taylor, Steffy e Thomas, dopo aver abbandonato Brooke. Il Forrester comunicherà che tra lui e la Logan è tutto finito.

Nella puntata di Beautiful in onda il 27 aprile 2023 su Canale5, alle ore 13.45, Ridge tornerà da Taylor. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Forrester deciderà di chiudere definitivamente con la moglie, dopo averla vista difendere Deacon. Lo stilista rivelerà alla Hayes e ai suoi figli, di aver capito che l'unico posto in cui davvero potrà essere felice è accanto alla sua ex compagna. La dottoressa sarà molto felice e Steffy e Thomas non staranno più nella pelle. Hanno vinto. Intanto la Logan, sconvolta da quanto successo, tornerà a casa con una grande preoccupazione: avrà davvero perso Ridge?

Anticipazioni Beautiful: Ridge dice basta. Con Brooke non c'è più speranza

Ridge ha detto basta. Il Forrester non ha più alcuna intenzione di concedere a Brooke del tempo e di scusarla ogni volta che succede qualcosa tra loro. Dopo averla vista difendere Deacon e correre a proteggere lo Sharpe e non il suo legittimo marito, ha avuto la conferma che le cose tra loro non potranno mai e poi mai sistemarsi. L'ha così liquidata dicendole di aver capito che ha fatto la sua scelta, quella definitiva, e che lui farà altrettanto. Senza darle altre spiegazioni, è uscito dal capanno degli attrezzi di Deacon, per volare verso altri lidi.

Beautiful Anticipazioni: Ridge rivela a Taylor, Steffy e Thomas di aver lasciato Brooke

Alla casa sulla scogliera, Steffy, Thomas e Taylor continueranno a chiedersi come Ridge possa sempre scusare Brooke e trovare sempre un modo per non lasciarla. La Hayes rivelerà ai figli di aver saputo dalla Logan che anche questa volta suo marito le darà il beneficio del dubbio e non potrà nascondere di essere molto delusa. La conversazione dei tre verrà interrotta dall'arrivo di Ridge. Taylor si renderà immediatamente conto che il suo ex ha un occhio nero e tutti gli chiederanno cosa sia successo. Senza tergiversare, lo stilista racconterà di aver fatto a pugni con Deacon e di aver chiuso per sempre con Brooke. Questa dichiarazione lascerà tutti senza parole. Steffy si getterà tra le braccia del padre, felice per averlo finalmente di nuovo in famiglia, quella giusta e Thomas li guarderà sorridendo. Solo la dottoressa rimarrà a guardare senza muoversi, curiosa di capire se davvero avrà la sua opportunità.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke torna a casa sconsolata

Mentre Ridge racconterà ai figli e a Taylor come sono andate le cose e continuerà a ribadire di aver chiuso con Brooke, quest’ultima tornerà a casa, dove l'aspettano Liam e Hope. I due ragazzi la vedranno visibilmente toccata e preoccupata e le chiederanno cosa sia successo. La Logan rivelerà di aver trovato Ridge e Deacon mentre si picchiavano e di averli fermati, difendendo però lo Sharpe. Dirà loro che, così facendo, ha scatenato l'ira di suo marito, che ha girato i tacchi dicendo che tra loro è finita. Brooke confesserà di temere che questa volta sia davvero così e che le cose non possano risolversi. Sua figlia e suo genero cercheranno di rincuorarla.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 30 aprile 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.