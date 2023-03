Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 27 marzo 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 marzo 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 27 marzo 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 marzo 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 marzo 2023 - Brooke continuerà a essere tormentata dal ricordo di Deacon e della terribile notte di Capodanno. Nonostante le continue parole rassicuranti di Ridge, la Logan non riuscirà a rivelare al consorte la verità sullo Sharpe e continuerà a frequentare le riunioni degli alcolisti anonimi. Intanto alla Forrester Creations Paris e Carter continueranno a parlare di Zende e della sua mancata proposta di matrimonio. Il Forrester interromperà la loro conversazione con una sorpresa per la ragazza: sua madre Grace. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 marzo al 2 aprile 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 marzo 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 27 marzo 2023 - l'Akkaya è un'anima in pena: si è visto sfumare davanti agli occhi il sogno di potersi rifare una vita insieme alla donna che realmente ama, la Altun. Ed ora lei non vuole neanche più vederlo. A soffrire le pene dell'inferno è anche la consorte, che pensava che, con la notizia della sua gravidanza, l'umore del figlioccio di Fekeli sarebbe migliorato, ed invece lo ha visto persino peggiorare. Yilmaz, allora, capisce che sia giunto il momento di essere sincero con la Hekimoglu, almeno in parte: è giusto che sappia il perché sia tanto affranto. Il giovane mostra al medico la lettera che gli scrisse Zuleyha per rivelargli di non aver sposato Demir per amore, ma sotto ricatto. Mujgan, rendendosi conto che i due ex fidanzati non abbiano mai smesso di amarsi, prende una drastica decisione: fuggirà! Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 27 marzo al 2 aprile 2023.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 27 marzo 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 27 marzo​ 2023 - probabilmente delusa dalla recente scoperta della relazione tra Olga e Tirso, Julia aveva finito per rimpiangere la sua storia con Sergio. Lui è stato il grande amore della sua vita e la ragazza non sa se ne troverà mai un altro così. Julia rimugina su questo pensiero finché Sergio non torna farsi avanti. Di fronte alla concreta proposta di tornare insieme, la giovane fa i conti con la realtà e capisce che lei e Sergio non sono fatti l'uno per l'altra, dunque rifiuta. La reazione dell'ex lascerà tutti sconvolti: Sergio furioso, farà una scenata davvero inaspettata. Intanto a casa di Patricia è tutto pronto per la veglia... Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 27 al 31 marzo 2023.