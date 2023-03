Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke continuerà a struggersi a causa di quanto successo con Deacon. Ridge non può consolarla. Intanto Paris riceverà una gradita sorpresa.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 27 marzo 2023 alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Brooke continuerà a essere tormentata dal ricordo di Deacon e della terribile notte di Capodanno. Nonostante le continue parole rassicuranti di Ridge, la Logan non riuscirà a rivelare al consorte la verità sullo Sharpe e continuerà a frequentare le riunioni degli alcolisti anonimi. Intanto alla Forrester Creations Paris e Carter continueranno a parlare di Zende e della sua mancata proposta di matrimonio. Il Forrester interromperà la loro conversazione con una sorpresa per la ragazza: sua madre Grace.

Anticipazioni Beautiful: Brooke non riesce a dimenticare Deacon

Brooke è crollata e ha raccontato prima a Ridge e poi a Hope di aver bevuto la notte di Capodanno. La Logan non è però riuscita a essere sincera con nessuno dei due e ha tenuto per sé – in accordo con lo Sharpe – quanto successo con Deacon. La bionda ha cominciato a seguire le riunioni degli alcolisti anonimi ma ha capito che le sedute saranno più dure del previsto. Continui flashback di quella terribile sera e del bacio con il suo ex, non smetteranno di tormentarla e a nulla varranno le parole rassicuranti di Ridge, pronto a tutto pur di aiutarla a superare questo momento. Il Forrester si sentirà in colpa per aver lasciato sua moglie da sola ma ignorerà che la sua amata consorte non sia stata del tutto sincera con lui.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Hope si sentono in colpa per Brooke

Come Ridge anche Hope si sente in colpa. La ragazza ha rivelato al marito di essere molto triste per sua madre e di sentirsi responsabile per quanto accaduto. Se lei e la sua famiglia non se ne fossero andati e non l'avessero lasciata sola, Brooke non avrebbe bevuto. Ma sia la piccola Logan che il Forrester ignorano che a tormentare la bionda non sia solo il bere ma anche il bacio dato a Deacon. Un segreto che Brooke vuole mantenere, sicura che se suo marito lo venisse a scoprire, romperebbe immediatamente il loro matrimonio.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Paris felice di rivedere sua madre

Intanto alla Forrester Creations, Paris e Carter continueranno a parlare di quanto successo la notte di Capodanno. La ragazza ringrazierà ancora una volta il Walton per averla avvertita della proposta di matrimonio di Zende e per evitato sia a lei che al Forrester, un grande imbarazzo. L'avvocato sarà molto felice di esserle stato utile e non potrà fare a meno di fare riferimento al loro bacio. I due ragazzi saranno interrotti dall'arrivo di Zende, che entrerà in ufficio con una bella sorpresa: Grace, la madre di Paris. La donna comunicherà alla figlia di essere arrivata a Los Angeles da poco e di aver intenzione di trasferirsi in città, per starle vicino.

