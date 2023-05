Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 26 maggio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 maggio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 26 maggio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 maggio 2023 - Thomas continuerà a mentire spudoratamente alla sua famiglia e a non rivelare quindi il segreto di Sheila. Il ragazzo sta però per essere scoperto da sua sorella Steffy, che non intenderà mollare la presa. Intanto Brooke continuerà a fare ammenda sui suoi errori e a ripensare a Stephanie, poi passerà di nuovo all'attacco con Ridge. Steffy invece troverà in Finn una valida spalla su cui contare, ora che è certa che suo fratello stia combinando qualcosa di losco o sia comunque invischiato in qualcosa. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 maggio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 26 maggio 2023 - vedremo che per sventare la possibile minaccia rappresentata dai due loschi individui che vorrebbero impossessarsi di tutte le terre del paese, il marito di Zuleyha e l'Akkaya hanno stretto un'inedita alleanza. Inoltre, il padrino di quest'ultimo prende in mano la situazione e, spalleggiato dallo Yaman e da Yilmaz, fa un intervento durante una riunione della Camera di Commercio. Fekeli spinge i presenti a non accettare nessun'offerta, per quanto vantaggiosa potrebbe risultare, per i loro possedimenti che, appunto, non devono considerarsi in vendita. Hatip, corrotto dai suddetti loschi individui, si rende conto di non poterli più aiutare; una volta che glielo fa presente, i due lo minacciano. Per salvaguardarsi, il diabolico imprenditore fa loro il nome del saggio: Fekeli è il problema da eliminare!l Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 26 maggio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 26 maggio​ 2023 - a Rio Muni, Carmen è pronta a tutto pur di trovare qualche prova che possa scagionare Victor, che, in prigione intanto, dopo aver parlato con Marcelo, suo compagno di cella, inizia seriamente a temere per la sua vita. Patricia confida a Francisco le sue preoccupazioni riguardo alla reazione di Ventura in caso di condanna del figlio. Kiros si confida con Enoa rivelandole del suo progetto di emancipazione. Nel presente Julia vive un momento complicato, gli articoli web che la vedono protagonista hanno allontanato le sue amicizie storiche, il sospetto infatti che ci sia proprio lei dietro a quelle parole sta minando la sua credibilità. Per fortuna Diana riesce ad aprire la mente a tutti e comincia la ricerca del colpevole. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

