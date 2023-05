Un Altro Domani Anticipazioni 26 maggio 2023: Victor in pericolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 26 maggio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Victor, in prigione, inizierà seriamente a temere per la sua Vita.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 26 maggio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: A Rio Muni, Carmen è sempre più determinata a cercare qualche prova che possa scagionare Victor che, in prigione, inizia a temere per la sua vita.

Anticipazioni Un Altro Domani: Victor e Carmen vicinissimi

Victor e Carmen sono sempre più vicini, i due sperano nel loro piano ma sanno che c'è una brutta sorpresa che li aspetta. Enoa, nel frattempo, continua in segreto a controllare Patricia, ma per quanto riuscirà ancora a ingannarla? Le cose non vanno bene neppure per Linda, mentre la decisione di Kiros di conseguire un titolo accademico inizia a creargli problemi nel conciliare le ore di studio con il lavoro in fabbrica.

Anticipazioni Un Altro Domani: La pressione su Victor aumenta

Gli articoli anonimi che avevano sconvolto Julia, tornano a tuonare con violenza contro l'intera Robledillo e la ragazza teme che le conseguenze siano ormai irreversibili. Alla colonia, con il processo ormai alle porte, la pressione su Victor aumenta. Nonostante la situazione non sia favorevole Carmen non è pronta a rinunciare alla sua lotta per salvare Victor. Le cose non vanno bene neanche per Linda, costretta a tornare nella metropoli a causa del mancato sostegno economico del padre. Julia ce la mette tutta per creare un clima sereno nella bottega, ma le sue lavoranti sono ancora molto arrabbiate...

Victor teme per la sua vita, nella puntata di Un Altro Domani del 26 maggio 2023

A Rio Muni, Carmen è pronta a tutto pur di trovare qualche prova che possa scagionare Victor, che, in prigione intanto, dopo aver parlato con Marcelo, suo compagno di cella, inizia seriamente a temere per la sua vita. Patricia confida a Francisco le sue preoccupazioni riguardo alla reazione di Ventura in caso di condanna del figlio.Kiros si confida con Enoa rivelandole del suo progetto di emancipazione. Nel presente Julia vive un momento complicato, gli articoli web che la vedono protagonista hanno allontanato le sue amicizie storiche, il sospetto infatti che ci sia proprio lei dietro a quelle parole sta minando la sua credibilità. Per fortuna Diana riesce ad aprire la mente a tutti e comincia la ricerca del colpevole.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45