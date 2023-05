Beautiful Anticipazioni 26 maggio 2023: Thomas mente spudoratamente ma Steffy è pronta all'attacco!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy vorrà vederci chiaro mentre Brooke farà ammenda dei suoi errori. Thomas sarà sempre più misterioso, nervoso e intrattabile.

Nella puntata di Beautiful in onda il 26 maggio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Thomas continuerà a mentire spudoratamente alla sua famiglia e a non rivelare quindi il segreto di Sheila. Il ragazzo sta però per essere scoperto da sua sorella Steffy, che non intenderà mollare la presa. Intanto Brooke continuerà a fare ammenda sui suoi errori e a ripensare a Stephanie, poi passerà di nuovo all'attacco con Ridge. Steffy invece troverà in Finn una valida spalla su cui contare, ora che è certa che suo fratello stia combinando qualcosa di losco o sia comunque invischiato in qualcosa.

Anticipazioni Beautiful: Thomas mente spudoratamente alla sua famiglia

Sheila ha calcato la mano con Thomas e lo ha convinto a non dire nulla alla sua famiglia. Il giovane continuerà a mantenere il segreto ancora per molto e nonostante tutti trovino che ha un comportamento strano, Steffy per prima, mentirà spudoratamente. Neanche Taylor riuscirà a farsi rivelare cosa lo turbi e cosa lo renda silenzioso e nervoso. Sheila Carter sta vincendo una partita molto importante della sua vita.

Beautiful Anticipazioni: Brooke lo ammette, Stephanie aveva ragione

Brooke lo ammetterà dopo tanti anni: Stephanie aveva ragione. La Logan si è trattenuta a parlare con sua figlia e si è lasciata andare a una confidenza particolare, convincendosi che se sua suocera la vedesse in quel momento, sarebbe furiosa con lei. Decisa ad non concedere più il divorzio a Ridge e desiderosa di ricucire il loro rapporto, Brooke chiederà al compagno di darle una possibilità e di non lasciare che il loro amore venga rovinato da un errore, di cui lei non conosce nemmeno le ragioni. Vorrà scoprire perché abbia bevuto di nuovo e verrà a capo di questo mistero.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy si consola con Finn

Steffy è convinta che suo fratello abbia combinato qualcosa di molto grave ed è pronta scoprire perché lui si trovasse in compagnia di Sheila nel vicolo dietro a Il Giardino. La ragazza confiderà tutto a Finn, che sarà come lei in ansia che sua madre possa essere tornata all'attacco. I due cercheranno di distrarsi e passeranno una bella notte d'amore insieme. Steffy però non rinuncerà a scovare il mistero che si cela dietro lo strano incontro di due anime nere come Thomas e Sheila.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.