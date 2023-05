Beautiful Anticipazioni dal 22 al 28 maggio 2023: Steffy pedina Thomas e lo scopre insieme a Sheila. La verità è vicina!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 22 al 28 maggio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 22 al 28 maggio 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa: Steffy scoprirà Thomas e Sheila a parlare di soppiatto, in un vicolo buio. La ragazza vorrà vederci chiaro e scoprire cosa stia macchinando suo fratello. Deciderà quindi di affrontare faccia a faccia la Carter. Intanto Brooke, dopo aver cambiato idea sul divorzio, tornerà alla carica con Ridge e gli chiederà di tornare a casa da lei.

Puntata in onda Lunedì 22 maggio 2023

Thomas continua a essere combattuto sul dire o non dire a suo padre la verità su Brooke e la notte di Capodanno. Il ragazzo è però certo che se così facesse, Ridge e Taylor non torneranno mai ufficialmente insieme. Sheila torna a essere minacciosa e impone al giovane Forrester di stare zitto e di mantenere questo segreto, per il bene della sua famiglia. I due decidono di rivedersi e si incontrano nel vicolo dietro al ristorante Il Giardino. Steffy, che ha sentito la strana chiamata del fratello e si è insospettita, decide di pedinarlo e lo scopre in compagnia della Carter. La ragazza vuole andare in fondo alla questione. Qualcosa non torna.

Puntata in onda Martedì 23 maggio 2023

Steffy non riesce a sentire la conversazione tra Thomas e Sheila e decide di andarsene, per non rischiare di non essere vista. Intanto la malefica rossa chiede al giovane Forrester di mantenere il segreto e di aiutarla a far tornare insieme Taylor e Ridge, i suoi genitori.

Puntata in onda Mercoledì 24 maggio 2023

Alla villa Brooke ripensa ai vecchi tempi, ovvero a quando Stephanie cercava di tenerla lontana da suo figlio. La Logan si ritrova a pensare che sua suocera avesse ragione e che stesse solo cercando di permettere a Ridge di essere felice. Brooke confida tutti i suoi pensieri a Hope, che tenta di farle tornare il sorriso e la voglia di combattere per suo marito. Proprio in quel momento arriva Ridge e la bionda, rinvigorita, gli chiede di tornare da lei. Intanto a Malibù, Steffy racconta a Finn dell'incontro tra Thomas e Sheila e gli rivela di essere molto preoccupata.

Puntata in onda Giovedì 25 maggio 2023

Steffy cerca di capire cosa stia combinando suo fratello e sembra convinta che possa aver macchinato qualcosa di losco. Finn cerca di rassicurarla che andrà tutto bene. Intanto alla Forrester, Thomas ripensa al suo incontro con Sheila e Taylor, accortasi che qualcosa turba sua figlio, tenta di farsi rivelare tutto. Il ragazzo, furbescamente, le dice che è solo in ansia per lei e suo padre e di aver paura che la loro reunion possa naufragare.

Puntata in onda Venerdì 26 maggio 2023

Brooke prega Ridge di darle un'altra opportunità e di tornare a casa per ricominciare la loro bella storia d'amore. Il Forrester è però piuttosto riluttante e la Logan lo rassicura, dicendogli di poter aspettare. Lo stilista le conferma che la amerà sempre ma poi se ne va. Hope porta a cena fuori sua madre, per non farle passare una serata importante come quella – si festeggiano i 35 di conoscenza con i Forrester – da sola.

Puntata in onda Sabato 27 maggio 2023

Brooke si addormenta sul divano e comincia a sognare tutti gli uomini della sua vita, da Eric passando per Thorne, Nick, Bill, sino ad arrivare a Ridge. Tutti le promettono di non abbandonarla mai, almeno nei suoi ricordi. Al suo risveglio, Eric le fa davvero visita e la spinge a lottare per il suo amore. Il Forrester senior è convinto che suo figlio sia davvero l'uomo della sua vita. Intanto Steffy, nonostante le coccole di Finn, non riesce a togliersi dalla testa l'incontro tra Sheila e Thomas e decide di andare fino in fondo. Affronterà Sheila di persona.

Puntata in onda Domenica 28 maggio 2023

Thomas è sempre più strano e Ridge cerca di capire cosa lo turbi. Il ragazzo decide di non dire nulla al padre mentre Taylor invita il figlio a non preoccuparsi di lei e suo padre. Intanto Steffy raggiunge la stanza d'albergo di Sheila, pronta ad affrontare la Carter. Lo scontro tra le due è serrato e la Forrester chiarisce la sua intenzione di tagliare fuori la rossa dalla vita della sua famiglia. Alla fine della loro terribile conversazione, Sheila chiama Thomas per metterlo in guardia e Steffy, tornata in volata in ufficio, scopre tutta la verità. Intanto Brooke torna alla carica con Ridge.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.