Terra Amara Anticipazioni 26 maggio 2023: Hatip mette Fekeli in grossi guai...

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 26 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che si mette molto male per Fekeli...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 maggio, alle 14.10, due loschi individui hanno intenzione d'impossessarsi dei terreni di Cukurova. Hunkar, Fekeli, Demir e Yilmaz non sanno il perché, ma, intuendo il pericolo, hanno deciso di coalizzarsi per sventare la minaccia. L'uomo, spalleggiato dall'imprenditore e dal figlioccio, interviene alla Camera del Commercio e convince tutti a rifiutare qualsiasi offerta potrebbero ricevere per i loro possedimenti. Hatip, corrotto dai due loschi individui, si rende conto di non poter fare nulla per aiutarli e viene minacciato; spaventato, indica loro Fekeli come "il problema da eliminare"...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli fa una scoperta inquietante...

Fekeli, seduto nella locanda di Ferhat, ha sentito due uomini parlare dei loro progetti futuri. Oltre a voler mettere le mani sulla raffineria di Hulusi, essi affermavano di voler anche provare ad impossessarsi di tutte le terre di Cukurova indisturbatamente. Per raggiungere tale obiettivo, la coppia ha parlato della necessità di raccogliere delle informazioni sulle personalità di spicco del paese, come Demir Yaman. Allarmato, l'ex galeotto si è messo subito in contatto con Hunkar...

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Yilmaz si coalizzano!

Dopo aver informato la signora su ciò che aveva appena scoperto, Fekeli ed Hunkar hanno deciso di organizzare un incontro con i loro figli. Demir e Yilmaz si sono visti a casa di quest'ultimo ed hanno affrontato a quattr'occhi la delicata questione. Alla fine, entrambi sono giunti alla medesima conclusione: per il bene di Cukurova, sarebbe stato meglio mettere da parte i loro dissapori e tentare di collaborare.

Hatip fa il nome di Fekeli a due loschi individui, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 26 maggio 2023

Per sventare la possibile minaccia rappresentata dai due loschi individui che vorrebbero impossessarsi di tutte le terre del paese, il marito di Zuleyha e l'Akkaya hanno stretto un'inedita alleanza. Inoltre, il padrino di quest'ultimo prende in mano la situazione e, spalleggiato dallo Yaman e da Yilmaz, fa un intervento durante una riunione della Camera di Commercio. Fekeli spinge i presenti a non accettare nessun'offerta, per quanto vantaggiosa potrebbe risultare, per i loro possedimenti che, appunto, non devono considerarsi in vendita. Hatip, corrotto dai suddetti loschi individui, si rende conto di non poterli più aiutare; una volta che glielo fa presente, i due lo minacciano. Per salvaguardarsi, il diabolico imprenditore fa loro il nome del saggio: Fekeli è il problema da eliminare!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.