Un Altro Domani Anticipazioni dal 22 al 26 maggio 2023: Victor a processo. Verrà condannato a morte?

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 22 al 26 maggio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 22 al 26 maggio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 22 maggio 2023

Ancora tensioni tra Carmen e Patricia. Stavolta, però, Francisco non resta neutrale, bensì prende una posizione e, incredibilmente, si schiera con la figlia. Un piccolo segnale che fa ben sperare la Villanueva di poter contare sull'appoggio paterno per un eventuale processo contro Victor. Intanto, Kiros si rende disponibile ad aggiustare scaffali e porte della libreria di Ines, in cambio di uno sconto sui libri ordinati per studiare. La donna, invece, continua ad essere oggetto di pettegolezzi ed offese per la brutta situazione in cui si trova il figlio.

Puntata in onda Martedì 23 maggio 2023

Linda è determinata a conservare la sua innata positività, benché un ennesimo appuntamento "galante" non sia andato bene. A Robledillo, invece, per Julia non è facile ritrovarsi 24h su 24h con Diana, che ancora cerca di organizzarle la vita. Per la giovane l'iperattività della madre comincia ad essere insopportabile, tanto che, insieme a Leo, inventa una scusa per defilarsi. I due ragazzi, in questo modo, si conoscono meglio; la Infante si rende conto che, forse, lo psicologo non è poi così irritante come pensava. Nel frattempo, Erik continua a sfidare Mario, e la mancanza di professionalità del nipote di Tirso tocca l'apice.

Puntata in onda Mercoledì 24 maggio 2023

Carmen e Victor sono sempre più affiatati, ma, purtroppo, c'è una brutta sorpresa ad attenderli. Intanto, Enoa si sta dedicando anima e corpo a spiare Patricia per conto della signorina; per quanto la domestica sarà però in grado d'ingannare la scaltra Dark Lady? Per Linda, nel mentre, le cose si fanno sempre più difficili, così come per Kiros: non è affatto facile conciliare le ore di studio con il lavoro in fabbrica.

Puntata in onda Giovedì 25 maggio 2023

Gli articoli su juliamaria.es tornano a scagliarsi contro gli abitanti di Robledillo con ancora più violenza. Julia, preoccupata, teme che ne subirà le conseguenze. Inoltre, quest'ultima sta provando a riportare un clima di serenità nella sua bottega, però le sue dipendenti, arrabbiate, le chiedono di rivolgere loro parola solo se strettamente necessario. Nel frattempo, tra Erik e Mario è giunto il momento di un faccia a faccia. A Rio Muni, invece, il processo di Victor è ormai alle porte. Carmen, benché la situazione sia critica, non vuole smettere di lottare per lui. Intanto, Linda sembra non avere scelta: deve tornare nella metropoli, poiché senza il sostegno economico del padre non può continuare a vivere nella colonia. Anche la sua festa di compleanno è a rischio.

Puntata in onda Venerdì 26 maggio 2023

Carmen è determinata a trovare la prova che possa scagionare Victor. Quest'ultimo, nel mentre, parlando con il suo compagno di cella, Marcelo, inizia a temere per la sua vita. Nel frattempo, Patricia confida a Francisco di essere preoccupata delle reazioni di Ventura nel caso in cui il Velez De Guevara junior dovesse essere condannato. Mabale, d'altra parte, sta provando a convincere la signorina a smettere di cercare di salvare il detenuto, e Kiros confessa ad Enoa di essere intenzionato ad emanciparsi. A Robledillo, invece, Julia sta vivendo un momento terribile: gli articoli web su juliamaria.es la stanno allontanando dai suoi amici.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.