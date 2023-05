Terra Amara Anticipazioni dal 22 al 28 maggio 2023: Demir uccide Zuleyha!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 22 al 28 maggio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 22 al 28 maggio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 22 maggio 2023

Proseguono i preparativi per le nozze di Gulten e Cetin. Fekeli sta andando dagli Yaman per chiedere la mano della domestica per conto del suo braccio destro, mentre Zuleyha sta confezionando un abito nuziale da favola per Gulten.

Puntata in onda Martedì 23 maggio 2023

Zuleyha regala a Gulten il suo abito nuziale, quello che avrebbe indossato se si fosse sposata con Yilmaz. Intanto, Saniye scopre che Gaffur l'ha derubata per vendere il suo oro. La donna mette alle strette l'uomo, che le confessa di averlo fatto perché ha contratto con enorme debito con Hatip.

Puntata in onda Mercoledì 24 maggio 2023

Fekeli è nella locanda di Ferhat, e sente due uomini parlare dei loro ambiziosi progetti: oltre a voler comprare la raffineria di Hulusi, vogliono entrare in possesso delle terre di Cukurova senza che nessuno possa contrastarli. L'ex galeotto, allora, si mette in contatto con Hunkar, ed insieme organizzano un incontro tra Demir e Yilmaz. Questi ultimi capiscono che, per il bene del loro paese, devono allearsi. Nel frattempo, Mujgan continua ad essere ossessionata da Zuleyha, convinta che lei e l'Akkaya siano amanti...

Puntata in onda Giovedì 25 maggio 2023

Due loschi individui hanno intenzione d'impossessarsi dei terreni di Cukurova. Hunkar, Fekeli, Demir e Yilmaz non sanno il perché, ma, intuendo il pericolo, hanno deciso di coalizzarsi per sventare la minaccia. L'uomo, spalleggiato dall'imprenditore e dal figlioccio, interviene alla Camera del Commercio e convince tutti a rifiutare qualsiasi offerta potrebbero ricevere per i loro possedimenti. Hatip, corrotto dai due loschi individui, si rende conto di non poter fare nulla per aiutarli e viene minacciato; spaventato, indica loro Fekeli come "il problema da eliminare".

Puntata in onda Venerdì 26 maggio 2023

Saniye raggiunge Hatip e gli assicura che riuscirà a ripagare l'enorme debito che Gaffur ha contratto con lui. Inoltre, la donna costringe il marito a scusarsi con Cetin per averlo ingiustamente accusato di averli derubati. Intanto, Mujgan fa un'altra scenata di gelosia a Yilmaz.

Puntate in onda Sabato 27 maggio 2023

Mujgan ha spedito a Demir un filmato compromettente. Dopo alcuni giorni di attesa per l'arrivo di un nuovo proiettore dalla Germania, Hunkar e suo figlio si siedono nello studio per vedere quelle che credono essere delle riprese di alcune partite di calcio; in realtà, il video mostra Zuleyha e Yilmaz mentre si abbracciano. Lo Yaman, furibondo, impugna la pistola, obbliga la moglie a salire in automobile e la porta via, verso una direzione ignota. La dottoressa assiste alla scena, e si pente di non aver pensato a quali drammatiche conseguenze avrebbe potuto avere il suo gesto. Anche Sermin ha visto tutto; la bionda si mette ad indagare, e alla fine scopre perché il cugino fosse tanto arrabbiato. Dopodiché, Hunkar e Fekeli si mettono sulle tracce di Demir. Nel frattempo, Mujgan racconta del filmato a Behice, la quale la rimprovera di aver gestito male la situazione. L'imprenditore, invece, ancora furioso, ha portato Zuleyha nel bosco. Quest'ultima, con una pistola puntata contro, prova a convincerlo della sua innocenza. In seguito, si sentono degli spari e poi si vede lo Yaman che, sotto shock, rientra in macchina da solo, con le mani sporche di sangue.

Puntate in onda Domenica 28 maggio 2023

Demir ha davvero ucciso Zuleyha? Dopo averla portata nel bosco e minacciata con la pistola, si sono sentiti degli spari, e si è visto il giovane che, evidentemente sconvolto, si è messo in viaggio da solo, con le mani insanguinate. Tutto fa pensare che lo Yaman, in un impeto di rabbia, abbia sparato alla moglie, rea, secondo lui, di averlo tradito con Yilmaz. In realtà, la Altun è viva.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.