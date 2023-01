Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 24 gennaio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 gennaio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 24 gennaio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 gennaio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 gennaio 2023 - vedremo Hope continuare a insistere per non perdere più suo padre. La piccola Logan tornerà all'attacco con sua madre e difenderà a spada tratta Deacon, dicendo di non voler più perdere l'occasione di rivedere la sua famiglia unita. Brooke continuerà a sostenere che il suo ex sia pericoloso mentre lo Sharpe chiederà scusa alla sua ex amante, promettendo di impegnarsi per non deludere più le sue due donne. Intanto alla Forrester Creations, Ridge e Liam torneranno a parlare della situazione che sta sconvolgendo le loro famiglie. Dopo il ritorno di Sheila non ci voleva proprio quello di Deacon ma entrambi gli uomini si diranno pronti ad agire per evitare che sia Hope che Steffy finiscano nei guai. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 gennaio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 24 gennaio 2023 - vedremo che mentre la Hekimoglu sta provando a trattenere Yilmaz, pronto a vendicare il padrino uccidendo il marito di Zuleyha, la coppia viene colta di sorpresa da una brutta notizia: Fekeli è stato ricoverato d'urgenza. L'uomo, a quanto pare, ha accusato un malore. L'ex meccanico è in preda al panico, e non fa che domandarsi che cosa sia accaduto a Fekeli, colui il quale ormai considera un padre. L'Akkaya e la futura consorte, senza pensarci due volte, si affrettano a raggiungere Fekeli, augurandosi vivamente che le sue condizioni non sia tanto gravi...Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 24 gennaio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 24 gennaio 2023 - Kiros e Carmen hanno un progetto segreto, abbandonare la Colonia per sempre e fuggire insieme in Spagna. Purtroppo l'audace programma dei due innamorati sembra essere stato smascherato: l'operaio ha ricevuto una lettera minatoria. E' proprio in seguito alle minacce che Kiros prende la decisione di rinunciare al progetto, in realtà il ragazzo non teme per se ma per Carmen. E' per questo che andrà da lei e, senza dirle nulla delle intimidazioni, la informerà di non sentirsi ancora pronto a fuggire! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

