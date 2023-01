Beautiful Anticipazioni dal 23 al 28 gennaio 2023: Hope difende Deacon e minaccia Ridge e Brooke di andarsene per sempre!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 23 al 28 gennaio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 23 gennaio 2023

Eric ha dovuto capitolare davanti alle richieste di Quinn e raggiunta la Forrester Creations ha voluto parlare da solo con Donna. Lo stilista tesse le lodi della sua bellissima ex moglie e la ringrazia per tutto quello che ha sempre fatto per lui. La Logan ne è lusingata ma capisce subito che il suo “orsetto” ha qualcosa di molto più importante da dirle. Eric si rammarica di doverle comunicare che, con effetto immediato, è licenziata. Si affretta però a dirle che la sua decisione è purtroppo dettata da qualcun altro, ovviamente Quinn, che non ha per nulla gradito il loro ravvicinamento e che ha chiesto immediati provvedimenti. Donna capisce la situazione e promette di liberare subito la sua scrivania.

Puntata in onda Martedì 24 gennaio 2023

Hope non ha mai nascosto di voler ricostruire un rapporto con suo padre. La ragazza, visto che Liam non sembra disposto neanche ad ascoltare le sue ragioni, vorrebbe tantissimo che sua madre fosse dalla sua parte. La ragazza prova a sondare il terreno con lei, per capire se ci sia ancora speranza che Brooke possa perdonare Deacon. La Logan senior le conferma di aver provato una forte attrazione per lo Sharpe ma le dice anche di trovarlo una persona pericolosa. Intanto a casa di Sheila, Deacon cerca di prendere le distanze dalla Carter, il cui piano sta diventando sempre più pericoloso. A Villa Forrester invece, Quinn è finalmente contenta di essersi liberata di Donna.

Puntata in onda Mercoledì 25 gennaio 2023

Hope continua imperterrita a martellare Brooke, nonostante sappia che sua madre non ami parlare del periodo in cui ha fatto soffrire Bridget, soffiandole il marito. Intanto Deacon rivela a Sheila di non aver alcuna intenzione di continuare la loro farsa e di tentare il tutto e per tutto per riconquistare sua figlia e persino Brooke, a casa della quale si presenta per chiederle umilmente scusa per quello che ha fatto. La Logan è sconvolta nel vedere il suo ex compagno alla porta mentre Hope è felicissima. Intanto alla Forrester Creations, Liam e Ridge – che intanto ha scoperto della nuova coppia Sheila-Deacon - sono entrambi d'accordo di dover proteggere sia Steffy che Hope dalle cattive compagnie, appena tornate a Los Angeles.

Puntata in onda Giovedì 26 gennaio 2023

Hope e Deacon insistono con Brooke affinché lei conceda loro di essere un padre e una figlia uniti. Hope cerca di spingere la madre a riflettere a quanto sarebbe bello vederla felice ed è convinta che la sua storia d'amore con lo Sharpe non possa essere stata del tutto negativa, visto che è nata lei. Deacon si scusa ancora per aver fatto del male in passato poi rassicura le due donne di non avere niente a che fare con Sheila e di aver riflettuto tantissimo durante gli anni di prigione, giungendo alla conclusione che la cosa che più gli manca nella vita è la sua bambina. Aggiunge poi che ha intenzione di combattere per lei e lo farà a spada tratta. Intanto Ridge e Liam continuano a parlare di Steffy e Hope e il Forrester assicura allo Spencer che sua moglie Brooke non permetterà mai e poi mai che Deacon torni nelle loro vite. Donna invece informa Katie di quanto successo con Eric e la piccola Logan è molto delusa dal comportamento del designer che, secondo lei, avrebbe dovuto proteggere la sua relazione con sua sorella ed esserle grato. Ma ancora una volta Quinn l'ha avuta vinta. E Quinn, felice di essersi liberata della sua nemica, fa il suo ingresso trionfale alla Forrester, dove rivede Carter, a cui chiederà perdono e si assicurerà che lui non la odi. La loro conversazione viene interrotta da Katie, che prende le difese delle sue sorelle.

Puntata in onda Venerdì 27 gennaio 2023

Katie entra nell'ufficio e accusa la signora Forrester di essere lei e solo lei la responsabile di tutto il male sofferto da Eric. Intanto Ridge e Liam continuano a riflettere su Brooke, Hope e Deacon. Il Forrester continua a ribadire allo Spencer che sua moglie non lascerà che la sua bambina soffra ancora per causa dello Sharpe ma una volta tornato a casa, si trova davanti a una brutta sorpresa. Il suo peggior nemico è là e Brooke gli impedisce di cacciarlo. Il Forrester, sconvolto, esige immediatamente spiegazioni e la Logan gli racconta che lo Sharpe è arrivato da loro per chiedere scusa e per riconquistare la fiducia sia sua che di sua figlia. Hope lo vuole là e lei non ha intenzione di vedere la sua bambina triste per una sua decisione. Per lo stilista è un duro colpo e qualcosa di impossibile da digerire, tanto che non si arrende e torna a chiedere alla consorte di cacciare l'indigesto ospite e di farlo per amore dei loro nipoti.

Puntata in onda Sabato 28 gennaio 2023

Tra Quinn e Katie è guerra aperta e Carter è testimone di una diverbio che non lascia nulla all'immaginazione. Intanto a casa di Ridge, Hope è furibonda. Deacon se n'è andato dopo aver capito di essere un ospite poco gradito e la colpa è tutta di Ridge. La ragazza perde completamente la pazienza e avverte sia sua madre che il patrigno che lei riavrà suo padre nella sua vita, costi quel che costi, anche se nessuno l'appoggerà. Poi, visto che Ridge proprio non vuole ascoltarla, ribadisce sia a lui che a Brooke che se loro non hanno intenzione di sostenerla, allora lei e i suoi figli lasceranno lo chalet, per vivere lontano. È un vero e proprio ultimatum. Intanto Deacon racconta a Sheila quanto successo tra lui e il Forrester e la Carter non riesce a mascherare un ghigno di soddisfazione. A casa di Thomas invece Douglas chiede a Paris se lei sia la nuova fidanzata di suo padre. Il Forrester nega e si sente fortemente in imbarazzo per quanto detto dal figlio. La Buckingham si affretta a rassicurarlo di non esserci per nulla rimasta male.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.