Beautiful Anticipazioni 24 gennaio 2023: Hope non molla la presa ma Ridge e Liam potrebbero metterla in difficoltà!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Hope continuerà a difendere Deacon e a cercare di convincere sua madre a dargli un'opportunità. Intanto Ridge e Liam escogiteranno un modo per tenere lontano lo Sharpe dalle Logan.

Nella puntata di Beautiful in onda il 24 gennaio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Hope continuare a insistere per non perdere più suo padre. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la piccola Logan tornerà all'attacco con sua madre e difenderà a spada tratta Deacon, dicendo di non voler più perdere l'occasione di rivedere la sua famiglia unita. Brooke continuerà a sostenere che il suo ex sia pericoloso mentre lo Sharpe chiederà scusa alla sua ex amante, promettendo di impegnarsi per non deludere più le sue due donne. Intanto alla Forrester Creations, Ridge e Liam torneranno a parlare della situazione che sta sconvolgendo le loro famiglie. Dopo il ritorno di Sheila non ci voleva proprio quello di Deacon ma entrambi gli uomini si diranno pronti ad agire per evitare che sia Hope che Steffy finiscano nei guai.

Anticipazioni Beautiful: Hope difende Deacon a spada tratta

Hope è in lacrime e non riesce a fermarle. Sua madre, nonostante i bei ricordi, non riesce proprio a perdonare Deacon e non ha alcuna intenzione di permettergli di tornare nella sua vita e in quella di sua figlia. Ma la piccola Logan è più che mai decisa a difendere suo padre e a recuperare il tempo che ha perso con lui. Per questo, dopo averlo accolto in casa, urlerà a sua madre di non permettersi di cacciarlo una seconda volta dalla sua vita. La ragazza dirà a Brooke di essere pronta a tutto pur di non perdere il suo papà, desiderosa com'è di stare con lui. E la sua mamma sarà costretta almeno ad ascoltarla, sebbene nel suo cuore abbia grande paura che la sua piccolina stia facendo un grave errore. Brooke avrà anche paura della reazione di Ridge, che da sempre odia Deacon con tutto se stesso.

Ridge e Liam pronti a combattere: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 24 gennaio 2023

Liam ha raggiunto la Forrester Creations con l'intenzione di parlare con Ridge e di avere un nuovo alleato contro Sheila e Deacon. Lo Spencer ha una paura folle sia per sua moglie che per Steffy, bersagliate da ogni parte, dai loro peggiori nemici. Ridge lo rassicurerà. Il Forrester gli dirà di essere certo che Brooke non permetterà che lo Sharpe si riavvicini alla sua famiglia e si dirà più che convinto che sua moglie saprà calmare Hope, raccontandole tutta la verità su suo padre. Lo stilista ignora però che proprio in quel momento, a casa sua, si sta consumando uno degli incontri più strappalacrime della storia di Beautiful.

Beautiful Anticipazioni: Katie sconvolta dalla cattiveria di Quinn

Donna è stata licenziata in tronco, senza possibilità di difendersi. Eric ha dovuto cacciarla per salvare il suo matrimonio e sebbene sia distrutto da quanto successo, il Forrester non ha potuto sottrarsi alle richieste della moglie. La Logan ha raccontato tutto a Katie e lei ne è rimasta sconvolta. Non si aspettava che la Fuller sarebbe arrivata a tanto e continuerà a parlarne con la sua sorellona, cercando di tirarle su il morale e di starle vicino più possibile. Intanto Quinn, dopo aver ottenuto quello che voleva, tornerà trionfante alla Forrester e si troverà faccia a faccia con Carter. I due avranno il loro primo confronto dopo lo struggente addio che li ha visti protagonisti.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.