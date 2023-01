Terra Amara Anticipazioni dal 23 al 28 gennaio 2023: Demir e Seher a letto insieme!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 23 al 28 gennaio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 23 al 28 gennaio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 23 gennaio 2023

Ercument, il cugino di Demir, arriva alla tenuta. Intanto, Mujgan, prima di sposare Yilmaz, vorrebbe sapere se Zuleyha sia ancora innamorata o meno di lui.

Puntata in onda Martedì 24 gennaio 2023

Yilmaz è venuto a sapere da Cengaver che Demir aveva assoldato Huseyin per eliminare Fekeli. L'ex meccanico perde le staffe, ed afferra la pistola, pronto ad uccidere il nemico. Mujgan, però, prova a trattenerlo. I due, poco dopo, vengono a sapere che Fekeli ha accusato un malore, e corrono in ospedale da lui.

Puntata in onda Mercoledì 25 gennaio 2023

Demir ha portato Ercument a vedere il terreno su cui sorgerà il caseificio, ma qui c'è anche Yilmaz. Quest'ultimo gli rivela di aver acquistato le azioni di Cengaver. In un impeto di rabbia, l'imprenditore si mette in viaggio verso l'ex amico, dimenticandosi di suo cugino. L'Akkaya, allora, offre un passaggio ad Ercument, e gli fa fare un tour nella sua azienda di cotone.

Puntata in onda Giovedì 26 gennaio 2023

Demir e Cengaver stanno avendo una terribile discussione, che viene interrotta da Nihal. Quest'ultima dimostra all'imprenditore l'infondatezza delle sue accuse, raccontandogli la verità su come si diffuse la voce sulla love story che ci fu tra Zuleyha e Yilmaz. Sotto shock, lo Yaman va a chiedere conferma a Sabahattin, il quale non può far altro che confermare.

Puntata in onda Venerdì 27 gennaio 2023

Saniye e Gaffur sono ancora ai ferri corti. La cuoca è gelosa del rapporto che si è instaurato tra il marito e Seher, ed è sempre più convinta che sia proprio come sospetta: lei e Gaffur hanno una relazione extraconiugale. Intanto, Mujgan, in ansia per la vita che conduce Yilmaz, si confida con Fekeli, ed entrambi, insieme, lo convincono a riporre la pistola. L'uomo, però, teme che ora che è disarmato il figlioccio possa essere davvero in pericolo; così, Fekeli chiede ad Hunkar di proporre a Demir di adottare la stessa soluzione. Peccato che quest'ultimo non abbia la minima intenzione di farlo, tanto che mostra la sua collezione di armi ad Ercument.

Puntate in onda Sabato 28 gennaio 2023

Ep. 1 Demir, per salvare l'amicizia con Cengaver, decide di chiedergli perdono, e chiede a Zuleyha di fare lo stesso con Nihal. Tuttavia, i cuniugi non sono disposti ad accettare le scuse. Intanto, Sermin riceve una notifica dal tribunale: deve pagare tutti debiti che ha maturato nel corso degli anni con la famiglia Yaman.

Ep. 2 Dopo aver ricevuto la notifica dal tribunale, Sermin si rivolge a Yilmaz, il quale accetta di aiutarla con degli avvocati, ed inviando dei soldi a sua figlia Betul, che si trova a Parigi. Alla tenuta, invece, Fadik insinua che Gaffur abbia una relazione extraconiugale con Seher, e Saniye aggredisce quest'ultima con una foga tale che Hunkar, allarmata, interviene prontamente. Per separarle, la signora manda Seher al cottage, dove dovrà servire la cena a Demir e ad Ercument.

Ep. 3 Una volta finita la cena, Ercument esce, mentre Demir, ubriaco, resta solo con Seher. Dato il suo stato confusionale, l'uomo prende la domestica per Zuleyha; Seher ne approfitta. Il mattino seguente, lo Yaman si risveglia con la cameriera nel suo letto. Nel frattempo, gli uomini di Hatip vanno ad infastidire i lavoratori di Yilmaz. L'ex meccanico pensa che l'individuo non voglia far altro che mettere zizzania tra lui ed il suo nemico, Demir.

Ep. 4 Demir nega di aver trascorso la notte insieme a Seher, benché quest'ultima sostenga che abbiano fatto l'amore. Tuttavia, dato che era ubriaco, l'imprenditore non è sicuro di ciò che sia accaduto, o di ciò che non sia accaduto; così, spinge Hunkar a comprare il silenzio di Seher, la quale, incinta, evidentemente fa affidamento sul denaro della famiglia Yaman per provvedere al bebè in arrivo.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.