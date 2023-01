Un Altro Domani Anticipazioni 24 gennaio 2023: Kiros si tira indietro, Carmen è delusa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda 24 gennaio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Kiros, dopo le minacce ricevute, si tirerà indietro sostenendo di non sentirsi pronto a fuggire con Carmen.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 24 gennaio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Carmen, che si sente ormai libera da ogni vincolo con Victor e crede di poter fuggire con Kiros, ignora però che lui ha ricevuto un messaggio anonimo in cui gli si intima di lasciarla. Kiros, dopo le minacce ricevute, si tira indietro sostenendo di non sentirsi pronto a fuggire con Carmen, ma la ragazza non riesce a capirne il motivo.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen in ansia

Kiros ha cercato di tranquillizzarla ma Carmen si è convinta che Victor abbia scoperto la sua relazione galeotta con l'operaio. La giovane, di recente riuscita a recuperare un dialogo con il fidanzato, sperava in una distensione dei rapporti ma Victor invece, si è mostrato sempre più tormentato e sospettoso. In realtà a impensierire il ragazzo sono i progetti politici del suo pericoloso padre ma Carmen, che non immagina nulla, viene assalita da una profonda ansia!

Un Altro Domani Anticipazioni: Kiros riceve delle minacce

Dopo giorni di profonda ansia, finalmente Carmen ha capito che i pensieri di Victor riguardano affari e famiglia, non certo lei. Questa consapevolezza spinge la ragazza a fare una mossa azzardata: convinta di essere finalmente libera da ogni vincolo con Victor, progetta una fuga con Kiros. Carmen pecca di ingenuità o è totalmente sprezzante del pericolo? La giovane non ha fatto bene i calcoli: qualcuno trama per separarla da Kiros, l'operaio riceve infatti un biglietto in cui gli viene intimato di allontanarsi da Carmen!

Kiros decide di non fuggire più con Carmen, nella Puntata di Un Altro Domani del 24 gennaio 2023

Kiros e Carmen hanno un progetto segreto, abbandonare la Colonia per sempre e fuggire insieme in Spagna. Purtroppo l'audace programma dei due innamorati sembra essere stato smascherato: l'operaio ha ricevuto una lettera minatoria. E' proprio in seguito alle minacce che Kiros prende la decisione di rinunciare al progetto, in realtà il ragazzo non teme per se ma per Carmen. E' per questo che andrà da lei e, senza dirle nulla delle intimidazioni, la informerà di non sentirsi ancora pronto a fuggire!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45