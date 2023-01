Terra Amara Anticipazioni 24 gennaio 2023: Cengaver si allea con Yilmaz!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 24 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Cengaver tradisce Demir, facendo una confessione a Yilmaz. Quest'ultimo, di tutta risposta, impugna l'arma per andare ad uccidere il nemico, ma un tragico evento lo porta a desistere...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 gennaio 2023, alle 14.10, sorprendentemente, Cengaver fa sapere a Yilmaz che Demir pagò Huseyin per eliminare Fekeli. Furibondo, l'ex meccanico è pronto ad ammazzare l'imprenditore; ma mentre Mujgan prova a convincerlo a fermarsi, i due vengono a sapere che Fekeli ha avuto un malore...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan teme il peggio...

Mujgan ha il forte timore che, prima o poi, l'eterna lotta con Demir porterà Yilmaz alla morte. La dottoressa lo ha confidato a Sabahattin con le lacrime agli occhi, ma prima aveva supplicato - altrettanto accoratamente - l'amato di riporre la pistola: se avesse sotterrato l'ascia di guerra, probabilmente il suo nemico avrebbe fatto lo stesso. Tuttavia, l'Akkaya le ha spiegato che l'odio che c'è tra lui e lo Yaman ha radici profonde; se mettesse via l'arma, firmerebbe la sua condanna a morte, perché non avrebbe modo di difendersi.

Terra Amara Anticipazioni: Cengaver dalla parte di Yilmaz!

Ora, la Hekimoglu si ritrova a tremare come una foglia. Yilmaz ha saputo da Cengaver che fu proprio il figlio di Hunkar a pagare Huseyin per sparare a Fekeli, ed ora è una furia cieca. Il giovane è più determinato che mai ad eliminare definitivamente Demir! La promessa sposa è disperata. Mujgan ha già assistito ad una sparatoria tra i due, e l'Akkaya ha rischiato di non vedere più la luce. La dottoressa sta provando a far desistere il fidanzato, che, però, è implacabile!

Fekeli accusa un malore, nelle Anticipazioni del 24 gennaio 2023 di Terra Amara

Mentre la Hekimoglu sta provando a trattenere Yilmaz, pronto a vendicare il padrino uccidendo il marito di Zuleyha, la coppia viene colta di sorpresa da una brutta notizia: Fekeli è stato ricoverato d'urgenza. L'uomo, a quanto pare, ha accusato un malore. L'ex meccanico è in preda al panico, e non fa che domandarsi che cosa sia accaduto a Fekeli, colui il quale ormai considera un padre. L'Akkaya e la futura consorte, senza pensarci due volte, si affrettano a raggiungere Fekeli, augurandosi vivamente che le sue condizioni non sia tanto gravi...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.