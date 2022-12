Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 22 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 dicembre 2022 - vedremo Ridge tornare all’attacco contro Quinn e Carter. Il Forrester andrà a parlare con loro separatamente, per capire cosa davvero li abbia spinti a tradire la fiducia di suo padre e a lasciarsi andare alla loro passione. Intanto Deacon, tornato da Sheila, non potrà fare a meno di essere deluso da Liam ma anche da Hope. Nonostante abbia visto sua figlia non prendere posizione per proteggerlo, dirà alla Carter di voler mollare la presa e di volersene andare. La malefica rossa non avrà però alcuna intenzione di lasciarlo andare. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 dicembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 22 dicembre 2022 - Mujgan sta raccontando del suo rapimento ai colleghi. Intanto, Yilmaz continua ad essere perplesso, dato che la dottoressa si è dimostrata titubante quando le ha fatto la proposta di matrimonio. Nihal, invece, è in pensiero per i debiti di suo marito, Cengaver, e non crede che gli affari che ha in ballo con Demir potranno aiutarli a risollevarsi. Nel frattempo, la donna riceve la visita di suo fratello, Levent, il quale le chiede un prestito. In grande difficoltà, Nihal si rivolge a Zuleyha che, dispiaciuta, le dice che non può fare niente per aiutarla...Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 22 dicembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 22 dicembre 2022 - Olga, la madre di Erik, si presenta all'improvviso all'hotel di Tirso per cercare di recuperare il rapporto col figlio, che lavora in albergo. Erik, però, si rifiuta di parlare con lei. Carmen, convinta dalle parole di Enoa, decide di ascoltare le spiegazioni di Victor. Patricia tenta di scoprire se il tenente Serralvo è coinvolto nella questione della perquisizione. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

