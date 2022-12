Beautiful Anticipazioni 22 dicembre 2022: Ridge torna alla carica contro Quinn e Carter!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Ridge tornerà alla carica contro Quinn e Carter. Il Forrester affronterà i due separatamente e dirà di essere molto deluso dal loro comportamento.

Ridge non ha ancora mandato giù la questione di Eric, Quinn e Carter. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 22 dicembre 2022, in onda alle ore 13.45 su Canale5, vedremo il Forrester tornare all’attacco contro Quinn e Carter. Ridge andrà a parlare con loro separatamente, per capire cosa davvero li abbia spinti a tradire la fiducia di suo padre e a lasciarsi andare alla loro passione. Intanto Deacon, tornato da Sheila, non potrà fare a meno di essere deluso da Liam ma anche da Hope. Nonostante abbia visto sua figlia non prendere posizione per proteggerlo, dirà alla Carter di voler mollare la presa e di volersene andare. La malefica rossa non avrà però alcuna intenzione di lasciarlo andare.

Ridge torna all’attacco contro Ridge e Carter: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 22 dicembre 2022

Ridge non ha ancora digerito quello che è successo a suo padre. Nonostante Eric gli abbia detto di aver preso lui la decisione di lasciare che Quinn andasse a letto con Carter, il Forrester è ancora convinto che suo padre debba liberarsi di sua moglie, che non lo rende felice. Per questo, nella puntata del 22 dicembre 2022, lo vedremo affrontare separatamente la Fuller e il Walton, per redarguirli e scoprire cosa sia passato loro in mente. Quinn continuerà a ribadire di amare suo marito e di aver solo voluto accontentarlo, per salvare il loro matrimonio. Carter invece cercherà di convincere il suo amico di aver tentato di non seguire i suoi sentimenti ma di non essere riuscito a farlo. Gli ribadirà di voler molto bene a Eric e di non aver mai voluto farlo soffrire.

Beautiful Anticipazioni: Deacon pronto ad andarsene

Liam ha cacciato Deacon dalla Forrester, furioso di averlo trovato in azienda insieme a Hope. La reazione dello Spencer ma soprattutto il mancato intervento della Logan in sua difesa, hanno lasciato lo Sharpe molto perplesso. Deluso da quanto successo e ora disilluso di poter recuperare qualsiasi rapporto con la figlia, tornerà da Sheila e le racconterà quello che è successo. Le dirà di aver deciso di lasciare Los Angeles, visto che ormai non ha alcuna ragione per rimanere in città.

Anticipazioni Beautiful: Sheila impedirà a tutti i costi che Deacon parta

La decisione di Deacon di partire e lasciare Los Angeles farà rabbrividire Sheila. La Carter non vorrà assolutamente rinunciare al suo alleato, con cui è certa che distruggerà i Forrester. La rossa malefica cercherà di convincere lo Sharpe a cambiare idea e a non lasciare la città. Tornerà quindi a promettergli che se loro due si alleeranno, i loro figli torneranno da loro e finalmente saranno felici. Deacon si convincerà a darle retta e a diventare il suo socio? E se questo succederà davvero, Steffy, Liam e Brooke come riusciranno a proteggere Hope e Finn?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 24 dicembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.