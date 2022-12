Terra Amara Anticipazioni 22 dicembre 2022: Cengaver nei guai! Nihal teme il peggio...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 22 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Yilmaz si domanda perché Mujgan non voglia sposarlo. Nihal, invece, in pensiero per i problemi economici di Cengaver, chiede aiuto a Zuleyha, ma...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 dicembre 2022, alle 14.10, Mujgan sta raccontando del suo rapimento ai colleghi. Intanto, Yilmaz continua ad essere perplesso, dato che la dottoressa si è dimostrata titubante quando le ha fatto la proposta di matrimonio. Nihal, invece, è in pensiero per i debiti di suo marito, Cengaver, e non crede che gli affari che ha in ballo con Demir potranno aiutarli a risollevarsi. Nel frattempo, la donna riceve la visita di suo fratello, Levent, il quale le chiede un prestito. In grande difficoltà, Nihal si rivolge a Zuleyha che, dispiaciuta, le dice che non può fare niente per aiutarla...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan è ancora sotto shock...

Mujgan non si è ripresa dalla terribile esperienza vissuta. La dottoressa sta infatti raccontando - con sgomento - ai colleghi, Sabahattin compreso, che è stata rapita dalla terribile famiglia Yoncaci, e che, se non fosse stato per il tempestivo intervento di Yilmaz, chissà se ora sarebbe lì a parlare con loro. Intanto, quest'ultimo non riesce a darsi pace. L'Akkaya si domanda per quale ragione la Hekimoglu non abbia accettato la sua proposta di matrimonio...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz è in ansia...

L'ex meccanico era certo che la bella pediatra non gli avrebbe rifilato un secco "no", se le avesse chiesto di diventare sua moglie, ma si sbagliava. Yilmaz sta pensando che, forse, ha sbagliato il momento: dopotutto, Mujgan era stata appena sequestrata, e quindi era piuttosto scossa; oppure non se l'è sentita di accettare è perché lei crede di non conoscerlo abbastanza? In fin dei conti, c'è qualcosa d'importante che lui ancora non le ha detto...

Nihal chiede aiuto a Zuleyha, nelle Anticipazioni del 22 dicembre 2022 di Terra Amara

Nihal è seriamente preoccupata per il futuro della sua famiglia. La donna sa perfettamente che Cengaver ha dei problemi economici, essendo indebitato fino al collo. Nihal, inoltre, non crede che l'affare che il marito ha in ballo con Demir possa permettergli di risollevarsi dalla brutta situazione in cui si trova. Come se non bastasse, la signora riceve la visita del fratello, Levent, il quale l'ha raggiunta appositamente per chiederle un prestito. In difficoltà, Nihal si ritrova a rivolgersi a Zuleyha, che, però, non sembra disposta ad aiutarla...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.