Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 20 gennaio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 gennaio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 20 gennaio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 gennaio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 gennaio 2023 - vedremo che Quinn esigerà che Eric vada immediatamente a licenziare la Logan, senza aspettare neanche un minuto. La Fuller vuole sistemare la questione con la sua rivale che, intanto, può contare sull'appoggio delle sue sorelle. Brooke e Katie, scoperto quanto successo poco prima tra lei e la signora Forrester, consigliano alla sorella di non demordere e di combattere per il suo orsetto, ancora evidentemente innamorato di lei. Intanto Hope continua a credere che suo padre Deacon, e forse pure Sheila, debbano avere una seconda possibilità. La ragazza spinge Finn, di nascosto da Steffy, a lottare per quello che desidera senza essere condizionato dal parere di sua moglie. Ma la bella Forrester, sopraggiunta proprio in quel momento e sentita la sua sorellastra dare tali consigli al marito, non si lascerà mettere in un angolo. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 gennaio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 20 gennaio 2023 - scopriremo che Fekeli ha chiesto ad Hunkar di vedersi, e lei ha accettato, seppur titubante, con un certo entusiasmo. L'ex galeotto ed Hunkar s'incontrano, e si sorridono timidamente. Fekeli vuole mostrare all'amata un posto per lui speciale, ossia il luogo in cui, quando era giovane, andava a struggersi di dolore. Fekeli, infatti, ha sofferto per Hunkar: benché fossero innamorati l'uno dell'altra, non hanno mai potuto coronare il loro sogno d'amore, ostacolati dai genitori. A causa di un temporale improvviso, i due sono costretti ad andarsene, e a trovare riparo in un rifugio. Qui, complice l'atmosfera, tra di loro accade qualcosa di magico... Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 20 gennaio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 20 gennaio 2023 - Kiros cercherà di tranquillizzare Carmen, ma la ragazza si è convinta che Victor abbia scoperto la sua relazione galeotta con l'operaio. La giovane, di recente riuscita a recuperare un dialogo con il fidanzato, sperava in una distensione dei rapporti ma Victor, invece, si è mostrato sempre più tormentato e sospettoso. In realtà a impensierire il ragazzo sono i progetti politici del suo pericoloso padre ma Carmen, che non immagina nulla, viene assalita da una profonda ansia! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

