Un Altro Domani Anticipazioni 20 gennaio 2023: Cosa tormenta Victor?

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 20 gennaio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: A Rio Muni, Carmen è sempre piùconvinta che Victor abbia scoperto la sua relazione segreta con Kiros, mentre il suo strano comportamento è legato alle aspirazioni politiche di Ventura.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia guarda Sergio con occhi diversi

Diana non è disposta ad avere alcun dialogo con l'ex marito Oscar. L'uomo partirà dunque per Shanghai senza che ci sia stato chiarimento e al paese l'aria non può che farsi tesa. Julia non ha preso bene l'inaspettata notizia del divorzio e la situazione è diventata ancora più complicata quando ha scoperto che non si tratta di una scelta condivisa da entrambi i genitori. Tutta questa vicenda l'ha spinta a rivedere anche il suo rapporto con Sergio e la fiducia che ripone in lui.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia si riavvicina a Tirso

L'atteggiamento di Sergio non è cambiato eppure Julia inizia a guardarlo con sospetto. La ragazza, provata dall'inaspettata separazione dei suoi e intimorita all'idea di potersi presto trovare a vivere il medesimo travaglio, inizia a ripensare al passato con Sergio, ai suoi errori e agli attriti che hanno portato alla rottura. Julia, sconvolta dai pensieri, decide di confidarsi con il suo vecchio amico Tirso, senza riflettere sulla possibile reazione dell'albergatore che non ha mai nutrito fiducia in Sergio. Intanto, Oscar è in procinto di salire su un aereo ma Diana ha continuato a rifiutare il dialogo, anzi, minaccia una dura battaglia legale!

Carmen assalita dall'ansia, nella Puntata di Un Altro Domani del 20 gennaio 2023

Kiros ha cercato di tranquillizzarla ma Carmen si è convinta che Victor abbia scoperto la sua relazione galeotta con l'operaio. La giovane, di recente riuscita a recuperare un dialogo con il fidanzato, sperava in una distensione dei rapporti ma Victor invece, si è mostrato sempre più tormentato e sospettoso. In realtà a impensierire il ragazzo sono i progetti politici del suo pericoloso padre ma Carmen, che non immagina nulla, viene assalita da una profonda ansia!

