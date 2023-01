Terra Amara Anticipazioni dal 16 al 21 gennaio 2023: Saniye scopre che Gaffur la tradisce!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 16 al 21 gennaio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 16 gennaio 2023

Yilmaz e Mujgan si stanno godendo una ritrovata serenità di coppia. Nonostante questo, l'ex meccanico le fa sapere di non poterla accontentare nella sua richiesta di "sotterrare l'ascia di guerra". Dopo averle raccontato il suo burrascoso passato, l'Akkaya le dice che non può riporre la pistola, perché non può perdonare Demir. L'odio che c'è tra loro non cesserà mai.

Puntata in onda Martedì 17 gennaio 2023

Zuleyha sta progressivamente recuperando. Demir, per accelerare questo lento processo di guarigione, decide di farle vedere il piccolo Adnan, ma per poco. Ciò non fa altro che accrescere la sofferenza della ragazza. Tra l'altro, la Altun è in pena perché Yilmaz non si è fatto vivo, nonostante sia certa che Gulten gli abbia spedito la lettera d'addio che gli aveva scritto prima di tagliarsi le vene. Ascoltando una conversazione, l'ex sarta pensa che le si sia presentata davanti l'occasione per incontrarlo.

Puntata in onda Mercoledì 18 gennaio 2023

Zuleyha vorrebbe che il marito le permettesse di partecipare alla cerimonia di premiazione dei contribuenti di Adana per poter incontrare Yilmaz, ma la loro conversazione non va proprio come lei si auspicava. Intanto, Cetin, certo che Demir sia il mandante dell'attentato ai danni di Fekeli, ne parla con quest'ultimo che, però, gli proibisce di farne parola con il suo figlioccio. Saniye, invece, sta per fare una scoperta sconvolgente.

Puntata in onda Giovedì 19 gennaio 2023

Gaffur vorrebbe che Saniye lo perdonasse, ma non ha successo. Intanto, Zuleyha apprende la notizia del fidanzamento ufficiale di Yilmaz e Mujgan, e rimprovera Gulten, certa che quest'ultima non abbia spedito la sua lettera rivelatrice al primo. In realtà, però, Gulten ha fatto quanto le era stato chiesto. Intanto, si diffonde il pettegolezzo circa un presunto aborto spontaneo dell'ex sarta, e Sermin e Fusun si domandano come sia possibile che la Altun andasse a letto con Demir, visto come andavano le cose tra di loro.

Puntata in onda Venerdì 20 gennaio 2023

Zuleyha non fa che pensare a Yilmaz, così come Yilmaz non fa che pensare a Zuleyha. Demir e Mujgan se ne rendono conto. Intanto, Fekeli porta Hunkar nel luogo in cui, da ragazzo, soffriva per lei. La loro bella serata, a causa del maltempo, rischia di finire male, ma, una volta arrivati in un rifugio, tra i due scocca la scintilla.

Puntate in onda Sabato 21 gennaio 2023

Demir è convinto che a Zuleyha farà bene uscire con Seher. La giovane è disperata, ed il marito le dice che può scegliere: girerà sempre scortata da un sorvegliante, oppure lo dovrà convincere di non amare più Yilmaz. Soltanto in questo secondo caso, lo Yaman le permetterà di riacquistare la sua libertà, e di ricongiungersi con il piccolo Adnan. Intanto, Gaffur si domanda dove abbia passato la notte Hunkar, e chiede informazioni a Raci, il quale, però, non apre bocca.

Zuleyha, casualmente, ascolta una telefonata tra Hunkar e Fekeli, e si rende conto che i due sono in ottimi rapporti. Demir, invece, sospettoso per i vaneggiamenti di Azize, scopre che a denunciarlo per la sparatoria a casa dell'ex galeotto, è stata Sermin. Nel frattempo, Mujgan confida a Sabahattin di temere che, a causa delle tensioni con il suo acerrimo nemico, Yilmaz possa finire con il cacciarsi in guai seri.

Yilmaz e Mujgan vanno al cinema all'aperto, e poco dopo arrivano anche Zuleyha e Demir. L'incontro farà discutere entrambe le coppie. Intanto, Fekeli ed Hunkar si vedono al solito posto. Lei, tristemente, gli dice non possono portare avanti la loro relazione. Lui, altrettanto tristemente, le assicura che non porrà limiti al destino pur di poter continuare ad amarla.

Saniye è furiosa con Gaffur, e lo manda a dormire sul divano. Nel cuore della notte, il capomastro esce per incontrare Seher. Demir, invece, assicura a Zuleyha che riavrà il piccolo Adnan soltanto dopo le nozze di Yilmaz e Mujgan. Nel frattempo, l'ex sarta insinua il dubbio nel marito che Hunkar intrattenga una relazione segreta con Fekeli; così, lo Yaman chiede spiegazioni alla madre. Per finire, alla tenuta arriva un'automobile di lusso: una visita inaspettata.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.