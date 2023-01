Beautiful Anticipazioni dal 16 al 21 gennaio 2023: Quinn scopre che è stata Donna ad eccitare Eric e vuole vendetta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 16 al 21 gennaio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 16 gennaio 2023

Donna rincuora Eric, preoccupato che quanto stia succedendo tra loro la stia ferendo. La Logan gli assicura di stare bene e di essere in ansia lei per il suo “orsetto di miele”. Teme infatti che Quinn lo stia facendo soffrire e si offre di stargli accanto fin che vorrà. Accidentalmente Donna perde l'equilibrio e finisce tra le braccia del Forrester che ha di nuovo una reazione. Lo stilista decide di tornare a casa da sua moglie e lascia ancora una volta Donna da sola. Poco dopo arrivano Katie e Brooke. Le due sorelle le chiedono dettagli sul suo incontro con l'ex e lei rivela loro di aver sortito un certo effetto sul padre di Ridge.

Puntata in onda Martedì 17 gennaio 2023

Katie e Brooke sono convinte che Eric sia innamorato di Donna ma è soprattutto Brooke a spingere perché la sorella si prenda ciò che è suo e riconquisti il cuore dell'ex marito. Per questo continua a insistere affinché combatta e lo farà anche lei. Intanto, sempre alla Forrester Creations, volano scintille tra Thomas e Zende. I due, che stanno parlando della Hope for the future, si trovano stranamente d'accordo su un progetto e commentano che ultimamente le cose che piacciono a entrambi sono molte. Thomas fa riferimento a Paris, che arriva poco dopo. Il ragazzo chiede al cugino se sia infastidito dal fatto che la sua fidanzata sia la sua coinquilina ma Zende nega di avere cattivi pensieri. Poi invita la Buckingham a passare una serata intima con lui mentre il figlio di Ridge è chiaramente geloso. Eric invece arriva a Villa Forrester dove trova Quinn, preoccupata per lui. La Fuller ha capito che è successo qualcosa in ufficio e vorrebbe che lui gliene parlasse.

Puntata in onda Mercoledì 18 gennaio 2023

Brooke è partita alla carica. Convinta che Eric sia ancora innamorato di Donna decide di parlare direttamente con il Forrester e spingerlo a stare con sua sorella. La Logan si presenta alla Villa e, assicuratasi che Quinn non sia in casa, rivela allo stilista di sapere cosa sia successo la sera prima e di essere più che certa che l'unica donna in grado di eccitarlo e con cui potrà fare l'amore è Donna. Quinn sbuca all'improvviso sulle scale e, rimanendo nascosta, ascolta con orrore la conversazione. Scopre quindi purtroppo che suo marito ha sì ritrovato l'ispirazione ma grazie a un'altra persona. La Fuller, furiosa, dopo che Brooke se ne sarà andata, chiamerà Shauna, a cui racconterà tutto e a cui confesserà di essere pronta a mettere a tacere qualsiasi Logan si metta in mezzo al suo matrimonio.

Puntata in onda Giovedì 19 gennaio 2023

Mentre Quinn si confida con Shauna e sembra pronta a rimettere Donna al suo posto, la Logan scopre che Brooke è andata a parlare con Eric e non ne è per nulla contenta. Le due sorelle cominciano a discutere sul fatto che il Forrester debba o meno essere spinto lontano da Quinn ma vengono interrotte dal diretto interessato. Eric fa capolino nell'ufficio ed è grato a entrambe per la loro preoccupazione nei suoi confronti. Poi chiede a Brooke di lasciarlo solo con la sua ex moglie, devono parlare. Donna si affretta a scusarsi per quello che è successo e gli confida di non volersi mettere mai tra lui e sua moglie, non vuole rovinare il matrimonio di nessuno. Eric la rassicura di non averlo mai pensato ma sa che grazie a lei, e solo lei, è riuscito a provare delle cose che pensava di aver dimenticato. Le dice però anche di voler confessare tutto a Quinn, prima che le voci circolino e prima che le cose possano degenerare. Intanto Katie si incontra al Il Giardino con Carter e inizia a parlare di quello che è accaduto tra sua sorella e il capostipite dei Forrester. Tra i due è chiaro che ci sia grande feeling e che questo stia crescendo di giorno in giorno.

Puntata in onda Venerdì 20 gennaio 2023

Mentre Katie confessa a Carter quello che sta succedendo tra Eric e Donna per informarlo che forse, a breve, potrebbe avere un'opportunità con Quinn, quest'ultima fa irruzione nell'ufficio di Donna, pronta a mettere in chiaro le cose con lei. La Fuller è furiosa e comincia a urlare contro la sua rivale dicendole di essersi approfittata di un momento difficile del suo matrimonio. La Logan si difende e cerca di farle capire di essere innocente e di non aver minimamente voluto che questo accadesse. La invita però a riflettere sul fatto che lei ed Eric non sono degli estranei e che hanno condiviso un importante passato. Quinn diventa ancora più collerica e la accusa di essere esattamente come sua sorella Brooke, capace di mettersi in mezzo alle storie d'amore degli altri. Poi passerà alle minacce. Nessuno le porterà via suo marito.

Puntata in onda Sabato 21 gennaio 2023

Quinn passa alle minacce e giura a Donna di fargliela pagare. La Logan cerca di scusarsi, di spiegarsi e di dirle che lei non vuole farle del male e che anzi capisce come si possa sentire in questo momento. Quinn è però troppo collerica per starla a sentire e inveisce contro lei e le sue sorelle, che continuano a guardarla dall'alto in basso e a pensarla una donnaccia. Tutto questo deve finire e sarà lei che metterà un punto alla situazione. Intanto Brooke, alla Villa, cerca di far riflettere Eric, che vuole raccontare tutto a Quinn. La donna non è convinta che sia una buona idea ma il Forrester sa che deve farlo. Intanto a Il Giardino, Katie e Carter continuano a parlare di Donna ed Eric, e Katie si assicura che il suo amico si senta bene dopo questa rivelazione, che potrebbe portargli speranza. Il Walton non vuole dare peso a quanto accaduto e vuole godersi il momento con lei. Più tardi, Brooke ritorna in ufficio e trova Donna piuttosto scossa. Scopre così che la Fuller sa tutto, che ha minacciato sua sorella e che ora sta correndo a casa per affrontare il marito. E a Eric, Quinn darà un ultimatum che non dovrà rifiutare.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.