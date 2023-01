Terra Amara Anticipazioni 20 gennaio 2023: Hunkar e Fekeli cedono alla passione!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 20 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Demir e Mujgan s'ingelosiscono sempre di più, Hunkar e Fekeli hanno un incontro piuttosto ravvicinato...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 gennaio 2023, alle 14.10, Zuleyha non fa che pensare a Yilmaz, così come Yilmaz non fa che pensare a Zuleyha. Demir e Mujgan se ne rendono conto. Intanto, Fekeli porta Hunkar nel luogo in cui, da ragazzo, soffriva per lei. La loro bella serata, a causa del maltempo, rischia di finire male, ma, una volta arrivati in un rifugio, tra i due scocca la scintilla...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha non fa che pensare a Yilmaz...

Zuleyha è venuta a sapere che Yilmaz e Mujgan hanno ufficializzato il loro fidanzamento. La giovane ha dedotto che l'ex fidanzato non avesse ricevuto la sua lettera, quella in cui gli rivelava di essere stata costretta a sposare Demir, e che il piccolo Adnan fosse in realtà suo figlio. Pertanto, la Altun se l'è presa con Gulten, ossia la persona alla quale aveva affidato la missiva affinché la facesse arrivare al suo destinatario: la nuora di Hunkar era convinta che Gulten le avesse disobbedito, tradendola di nuovo. La poverina, con le lacrime agli occhi, ha provato a discolparsi, giurandole di aver fatto quanto le aveva richiesto...

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Mujgan gelosi!

Come Zuleyha non fa che pensare all'Akkaya, quest'ultimo non fa che pensare a lei... ed il marito della Altun, così come la promessa sposa di Yilmaz, se ne sono resi conto. Lo Yaman è furibondo. La moglie smetterà mai di amare l'ex fidanzato? Al tempo stesso, anche Mujgan, come un'anima in pena, si sta chiedendo se arriverà mai il giorno in cui l'Akkaya dimenticherà Zuleyha...

Hunkar e Fekeli accorciano le distanze, nelle Anticipazioni del 20 gennaio 2023 di Terra Amara

Fekeli ha chiesto ad Hunkar di vedersi, e lei ha accettato, seppur titubante, con un certo entusiasmo. L'ex galeotto ed Hunkar s'incontrano, e si sorridono timidamente. Fekeli vuole mostrare all'amata un posto per lui speciale, ossia il luogo in cui, quando era giovane, andava a struggersi di dolore. Fekeli, infatti, ha sofferto per Hunkar: benché fossero innamorati l'uno dell'altra, non hanno mai potuto coronare il loro sogno d'amore, ostacolati dai genitori. A causa di un temporale improvviso, i due sono costretti ad andarsene, e a trovare riparo in un rifugio. Qui, complice l'atmosfera, tra di loro accade qualcosa di magico...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 16 al 21 gennaio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.