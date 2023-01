Un Altro Domani Anticipazioni dal 16 al 20 gennaio 2023: Julia e Sergio litigano furiosamente! Tra i due è finita?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 16 al 20 gennaio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 16 gennaio 2023

Il divorzio di Diana ed Oscar sta sortendo degli effetti negativi sull'umore di Julia. Tirso, sempre più preso da Olga, non riesce a consolarla, ma non ci riesce neanche Sergio, il quale ha una visione diversa dalla sua. La coppia finisce persino per discutere animatamente. Intanto, Cloe e Dani ricominciano a sentirsi. Maria non sa se interrompere di nuovo ogni contatto oppure se mettere l'amica la corrente della verità.

Puntata in onda Martedì 17 gennaio 2023

Al Club, Victor e Francisco escono indenni dal contrasto che c'è stato con i due uomini armati che stavano giocando a carte con l'uomo. A quanto pare, uno dei due scagnozzi ha riconosciuto il giovane in quanto figlio del loro capo, Ventura. Il Villanueva chiede al Velez De Guevara junior di mantenere il riserbo su quanto accaduto, ma le voci già stanno cominciando a diffondersi per tutta Rio Muni.

Puntata in onda Mercoledì 18 gennaio 2023

Angel non vuole che Alicia capisca che lui ha scoperto che è stata lei a tentare di avvelenare Ines, e le promette d'incontrare sua madre. L'incontro, però, non soddisfa Alicia, che racconta a Linda di essere certa che il Godoy non la ami davvero. Intanto, Victor affronta Ines, rivelandole che è intenzionato a raccontare quanto gli ha detto su Ventura alla Guardia Coloniale.

Puntata in onda Giovedì 19 gennaio 2023

Carmen e Kiros hanno ripreso a frequentarsi, ma, ovviamente, sempre in gran segreto. La ragazza, ora, ha il forte sospetto che qualcuno li abbia scoperti, e va nel panico. L'operaio cerca di tranquillizzarla.

Puntata in onda Venerdì 20 gennaio 2023

Complice il divorzio dei genitori, Julia è così nervosa da prendersela con Sergio, il quale reagisce cercando nel suo diario le risposte al suo stato d'animo. Dopo averlo scoperto, l'imprenditrice perde le staffe. Intanto, Oscar spera che Diana accetti di divorziare in modo consensuale, però riparte per Shanghai senza prima averle parlato.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.