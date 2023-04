Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 19 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 19 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 aprile 2023 - Taylor ha deciso di affrontare personalmente Ridge e di rivelargli lei del tradimento di Brooke. Per la dottoressa non sarà una cosa facile da fare, soprattutto dopo aver scoperto che la Logan ha ripreso a bere, proprio la notte di Capodanno. Intanto Sheila tornerà all’attacco con Finn e Steffy informerà il marito di quanto successo. Ridge invece continuerà a rincuorare Brooke, sempre più spaventata e giù di morale. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 19 aprile 2023 - Gulten, stupendo tutti, decide di convolare a nozze con Rustem. Saniye è sotto shock, così come Zuleyha ed Hunkar. Le tre, avendo particolarmente a cuore la sua felicità, vorrebbero di meglio per lei, tanto che stanno cercando di convincerla a cambiare idea. Gulten, però, appare irremovibile: ormai ha fatto la sua scelta, e non tornerà sui suoi passi. Intanto, Fadik si sta casualmente imbattendo in Cetin al mercato. L'inserviente confida al ragazzo - su cui ha messo gli occhi - che la sua collega è sul punto di diventare la moglie di un tale di nome Rustem. Cetin, sbigottito, si precipita da Gulten, sperando di riuscire a raggiungerla in tempo per impedirle di commettere un errore simile! Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 19 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 19 aprile​ 2023 - da quando Kiros ha deciso da che parte stare i suoi colleghi e amici della falegnameria hanno iniziato ad allontanarsi. Patricia è chiaramente una cospiratrice, ormai ne sono certi anche Victor e Carmen, e a nessuno dei lavoratori conviene schierarsi contro di lei, Kiros dunque, resta isolato. Nel frattempo nel presente Julia è ancora costretta a fare i conti con Sergio, ormai suo nemico numero uno. La ragazza sospetta addirittura che possa aver rubato i suoi disegni dei mobili. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

