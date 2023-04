Un Altro Domani Anticipazioni 19 aprile 2023: Kiros viene isolato da tutti

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 19 aprile su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che il povero Kiros si sentirà sempre più emarginato e rifiutato dai suoi colleghi.

Anticipazioni Un Altro Domani: Mario ed Erik ancora in guerra

Tirso e Olga da giorni combattono con Mario, i due infatti sperano che l'uomo si convinca a non denunciare Erik per quanto accaduto al suo amato giradischi. Alla fine i tre trovano finalmente un accordo ma a Erik toccherà accettarne i termini e stare alle regole del testardo Mario. Erik ci riflette molto ma alla fine acconsente a porgere le sue scuse a Mario e accetta di risarcirlo per aver rotto il suo giradischi. Ma quella che si sperava essere una svolta positiva nel rapporto tra Erik e Mario si trasforma presto in un ennesimo conflitto tra i due.

Anticipazioni Un Altro Domani: Victor e Carmen pronti a smascherare Patricia

Victor accetta di costituirsi e anche di mantenere il segreto di Ventura ma a patto che questi si impegni a farlo uscire di galera quanto prima. La notizia intanto, trapela lasciando la Colonia sconvolta. L'arresto è un evento che tiene sulla corda i veri cospiratori, soprattutto perché la Guardia Coloniale potrebbe ricorrere a metodi di tortura per ottenere nomi e scoprire relazioni. Tra questi c'è probabilmente anche Patricia, il sospetto assale Carmen e Victor, decisi ad andare fino in fondo e a farla pagare alla donna!

Kiros resta isolato, nella puntata di Un Altro Domani del 19 aprile 2023

Da quando Kiros ha deciso da che parte stare i suoi colleghi e amici della falegnameria hanno iniziato ad allontanarsi. Patricia è chiaramente una cospiratrice, ormai ne sono certi anche Victor e Carmen, e a nessuno dei lavoratori conviene schierarsi contro di lei, Kiros dunque, resta isolato. Nel frattempo nel presente Julia è ancora costretta a fare i conti con Sergio, ormai suo nemico numero uno. La ragazza sospetta addirittura che possa aver rubato i suoi disegni dei mobili.

