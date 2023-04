Terra Amara Anticipazioni 19 aprile 2023: Gulten si sposa con Rustem! E Cetin...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 19 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che, incredibilmente, Gulten decide di convolare a nozze con Rustem. Quando Cetin lo scopre...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 aprile, alle 14.10, Gulten ha deciso: sposerà Rustem, un uomo molto più grande di lei, con tre figli. Saniye, Zuleyha ed Hunkar tentano di dissuaderla, ma senza successo. Al mercato, Fadik incontra Cetin, e gli parla del fidanzamento della domestica. L'austista, sconvolto, si precipita da Gulten per fermarla. Farà in tempo?

Terra Amara Anticipazioni: Gulten rinuncia a Cetin...

Nonostante Gulten ricambi i sentimenti di Cetin, non fa che respingerlo ogniqualvolta lui le si dichiari, o anche semplicemente ogniqualvolta le si avvicini. La domestica ha deciso di precludersi la possibilità di essere felice al fianco di Cetin proprio perché lo ama e rispetta davvero. Gulten, infatti, non vuole che l'autista sposi una persona che è stata disonorata, subendo una violenza sessuale.

Terra Amara Anticipazioni: Gulten pronta a sposare Rustem!

Mentre la sorella di Gaffur continua a tenere Cetin a debita distanza, lasciandolo confuso e triste, a Saniye arriva un'altra proposta di matrimonio per Gulten. Rustem, un uomo più grande di lei e che ha già tre figli, vuole sposarla. Il nuovo capo dei braccianti non ha neanche la minima intenzione di prenderla in considerazione, ed infatti rispedisce la suddetta proposta al mittente. Tuttavia, il colpo di scena è dietro l'angolo.

Cetin corre a fermare Gulten, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 19 aprile 2023

Gulten, stupendo tutti, decide di convolare a nozze con Rustem. Saniye è sotto shock, così come Zuleyha ed Hunkar. Le tre, avendo particolarmente a cuore la sua felicità, vorrebbero di meglio per lei, tanto che stanno cercando di convincerla a cambiare idea. Gulten, però, appare irremovibile: ormai ha fatto la sua scelta, e non tornerà sui suoi passi. Intanto, Fadik si sta casualmente imbattendo in Cetin al mercato. L'inserviente confida al ragazzo - su cui ha messo gli occhi - che la sua collega è sul punto di diventare la moglie di un tale di nome Rustem. Cetin, sbigottito, si precipita da Gulten, sperando di riuscire a raggiungerla in tempo per impedirle di commettere un errore simile!

