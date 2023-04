Beautiful Anticipazioni 19 aprile 2023: Taylor all'attacco. Dirà a Ridge la verità su Brooke...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Taylor sarà pronta a confessare a Ridge che Brooke lo ha tradito.

Nella puntata di Beautiful in onda il 19 aprile 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Taylor ha deciso di affrontare personalmente Ridge e di rivelargli lei del tradimento di Brooke. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che per la dottoressa non sarà una cosa facile da fare, soprattutto dopo aver scoperto che la Logan ha ripreso a bere, proprio la notte di Capodanno. Intanto Sheila tornerà all’attacco con Finn e Steffy informerà il marito di quanto successo. Ridge invece continuerà a rincuorare Brooke, sempre più spaventata e giù di morale.

Anticipazioni Beautiful: Taylor decide di rivelare tutto a Ridge

Taylor ha scoperto che Brooke ha tradito Ridge. I suoi figli le hanno raccontato tutto e la Hayes, dispiaciuta a preoccupata per il suo ex, deciderà di rivelare lei, personalmente, la verità al Forrester. Non saranno quindi né Steffy né Thomas a dire al padre quanto successo ma lei stessa, con il giusto tatto. La psicologa manderà un messaggio allo stilista, chiedendogli di incontrarsi per parlare. Vi riveliamo già da ora che la dottoressa farà molta fatica ad affrontare questo argomento con l'ex, soprattutto dopo che scoprirà che la sua rivale ha ripreso a bere e che suo marito è convinto che sia solo per questo che è sconvolta e giù di morale.

Trame e Anticipazioni: Steffy informa Finn del tradimento di Brooke

Dopo aver liquidato Sheila, Finn arriverà a casa. Steffy lo informerà immediatamente delle novità. Gli dirà di aver scoperto che Brooke ha tradito Ridge e che lo ha fatto con Deacon, l’uomo che suo padre odia più di tutti, forse anche più di Bill. La ragazza gli confesserà di essere molto delusa e di voler giustizia e gli farà capire di essere pronta a riunire la sua famiglia. Secondo la Forrester, ora che Brooke è ricaduta nei suoi vecchi vizi, è tempo che suo padre e sua madre tornino insieme. Intanto la Carter, giunta da Deacon, riprenderà a fargli una serie di domande per scoprire cosa sia successo la notte di Capodanno.

Beautiful Anticipazioni: Brooke pronta a rivelare a Ridge la verità ma...

Mentre Taylor si preparerà a raccontare tutto a Ridge, Brooke rimarrà a casa da sola con Hope. La Logan confesserà alla figlia di non riuscire più a vivere nelle menzogne e le riferirà di essere pronta a fare un passo molto importante: dire tutto a suo marito. Brooke sarà molto preoccupata della reazione del suo compagno ma nello stesso tempo si convincerà di non poter più mantenere questo segreto a lungo. Finirà per distruggerla. Hope le assicurerà di starle sempre vicino, qualunque cosa accada.

