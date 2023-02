Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 10 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 febbraio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 10 febbraio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 febbraio 2023 - Thomas confesserà a Paris di essersi innamorato di lei. Il Forrester, dopo aver preso il discorso alla larga, rivelerà alla sua coinquilina di provare per lei dei forti sentimenti e che la cosa è talmente inaspettata da aver lasciato pure lui senza parole. Intanto Finn ancora sconvolto da quanto successo, cercherà conforto in Steffy e sua madre mentre Jack, cacciato da sua moglie e da suo figlio, troverà con chi sfogarsi ed è facile immaginare da chi si scapicolli. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 10 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 10 febbraio 2023 - alla tenuta esplode il caos. Saniye aveva il forte sospetto che Gaffur la tradisse con Seher, e ad un certo punto il sospetto si è tramutato in certezza: la cuoca, inferocita per un'insinuazione di Fadik, la quale ha fatto accenno alla loro tresca, si è scagliata contro la domestica. In un secondo momento, tuttavia, Fadik ha ritrattato, ed il capomastro ha giurato sul libro sacro di essere sempre stato fedele a Saniye. Ora, invece, quest'ultima riceve il colpo di grazia: Gaffur non soltanto è andato a letto con Seher, ma l'ha addirittura messa incinta! Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 10 febbraio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 10 febbraio 2023 - vedremo che Julia è seriamente sotto pressione, la poverina non si aspettava certo che il suo Ex arrivasse a lanciarle un ultimatum riguardante la restituzione del prestito fatto per risollevare le sorti del Laboratorio. Ora lei sa di dover lavorare il doppio per risolvere la questione e non vuole certo tirarsi indietro. Purtroppo mente e corpo non vanno nella stessa direzione: Julia non regge, deve assolutamente riposare se vuole ricominciare a essere produttiva e riuscire ad affrontare Sergio. Consapevole di ciò, la ragazza si trova a dovere decidere a chi lasciare le redini della sua attività per qualche giorno... Qui la trama completa di Un Altro Domani.

