Un Altro Domani Anticipazioni dal 6 al 10 febbraio 2023, Carmen ora lo sa: Kiros ama un'altra!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 6 al 10 febbraio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 6 al 10 febbraio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 6 febbraio 2023

Elena porta Julia a fare una passeggiata per temporeggiare, e, in questa occasione, lei le rivela di non essere più innamorata di Sergio. La bottegaia è pronta a mettere un punto alla loro storia d'amore.

Puntata in onda Martedì 7 febbraio 2023

Erik è determinato ad andare a fare visita al padre in prigione, almeno fino a quando non ne parla con Olga. A Rio Muni, invece, Linda, chiacchierando con Carmen, insinua che tra Kiros ed Enoa ci sia qualcosa.

Puntata in onda Mercoledì 8 febbraio 2023

Julia ha lasciato Sergio, convinta che questa - ennesima, ma stavolta definitiva - separazione non sarebbe stata tanto traumatica. In realtà, la giovane resta di stucco quando l'ex le chiede di restituirgli tutti i soldi prestati fino a quel momento.

Puntata in onda Giovedì 9 febbraio 2023

Dopo che Julia lo ha lasciato, Sergio, sorprendentemente, le ha chiesto di ridargli tutto il denaro che le ha prestato, e lo pretende immediatamente per uscire dalla società. A Rio Muni, invece, Patricia e Ventura continuano a cospirare. Intanto, aumenta la tensione tra Carmen ed Enoa, dato che la prima è convinta che la domestica sia innamorata di Kiros.

Puntata in onda Venerdì 10 febbraio 2023

Enoa sembra avere la testa tra le nuvole, tanto che commette spesso qualche errore sul posto di lavoro. Francisco e Patricia la riprendono di continuo. Carmen è sempre più convinta che la domestica sia innamorata di Kiros. Nel frattempo, Ines ed Angel sono spaventati dal tentativo spudorato di Alicia di sedurre quest'ultimo. Entrambi capiscono che sia giunto il momento di escogitare un piano per allontanarla dal Godoy.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.