Terra Amara Anticipazioni dal 6 all'11 febbraio 2023, Seher è incinta di Gaffur: Demir è sterile!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 6 all'11 febbraio 2023.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 6 all'11 febbraio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 6 febbraio 2023

Yilmaz si sta riprendendo, ma il suo essere tanto taciturno mette in allarme Mujgan. Quest'ultima, preoccupata per il promesso sposo, che non è intenzionato a spiegarle che cos'abbia, si reca a casa di Sabahattin, sperando che almeno lui possa aiutarla a capire che cosa sta succedendo.

Puntata in onda Martedì 7 febbraio 2023

I gendarmi si presentano alla tenuta per comunicare agli Yaman di aver ritrovato il corpo esanime di Ercument. Tutti sembrano piuttosto sconvolti, in primis Hunkar, la quale, al cospetto del comandante, si abbandona al dolore. La famiglia, compresa Gulten, parte per Istanbul, dove avranno luogo i funerali del giovane.

Puntata in onda Mercoledì 8 febbraio 2023

Seher confessa ad Hunkar di essere incinta di Demir. Quest'ultimo, d'altro canto, confessa alla madre di essere certo di non poter concepire. Hunkar ha sempre saputo che lo Yaman fosse sterile, però ha sempre preferito non toccare l'argomento. I due, quindi, giungono alla conclusione che la domestica porti in grembo il figlio di Gaffur. Intanto, Yilmaz e Mujgan portano avanti i preparativi delle nozze, e discutono con Fekeli sulle modalità di organizzazione del ricevimento del matrimonio.

Puntata in onda Giovedì 9 febbraio 2023

Fekeli vorrebbe organizzare una festa in grande stile, però Yilmaz e Mujgan propendono per qualcosa di più discreto. Intanto, Nazire trova una lettera e la consegna all'ex meccanico. Si tratta delle missiva di Zuleyha che, però, l'Akkaya non riesce a leggere: è ricoperta di vernice.

Puntata in onda Venerdì 10 febbraio 2023

Dato che Yilmaz non riesce a leggere la lettera di Zuleyha, la butta via senza sapere né quale sia il contenuto né tantomeno chi sia il mittente. Nel frattempo, alla tenuta scoppia il caos: Saniye scopre che Seher aspetta un figlio da Gaffur.

Puntate in onda Sabato 11 febbraio 2023

Ep. 1 Seher insiste, mentre Gaffur continua a negare. Alla tenuta non si fa che litigare. Per riportare la pace, Hunkar e Demir decidono di mandare via la domestica in stato interessante, proponendola come inserviente al signor Ekrem. Intanto, Mujgan sta provando a convincere la madre a partecipare al suo matrimonio con Yilmaz, mentre quest'ultimo si confronta con il futuro suocero, arrivando persino a minacciarlo, pur di fargli accettare l'invito.

Ep. 2 Demir vuole comprare, ed è disposto a dargli il doppio, le quote che Yilmaz ha acquistato da Cengaver. Fekeli, che è stato informato da Hunkar, incoraggia il figlioccio ad accettare. L'Akkaya rifiuta, ed accusa il padrino di essere debole, poiché si lascia influenzare dal sentimento che nutre per la donna. Nel frattempo, Cengo spiega all'ex meccanico che, comprando le suo azione, lo Yaman s'impoverirebbe; così, Yilmaz gli chiede il triplo. Cetin, invece, si dichiara goffamente a Gulten, la quale resta di stucco. Intanto, Gaffur viene tenuto a debita distanza da Saniye.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.