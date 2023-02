Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Carter e Zende continueranno a parlare di quanto il Forrester sia felice con Paris, la ragazza rimarrà sconvolta da una confessione. Thomas la ama!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 10 febbraio 2023, Paris capirà che gli avvertimenti di Carter erano più che giusti. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 alle ore 13.45, ci rivelano che Thomas confesserà a Paris di essersi innamorato di lei. Il Forrester, dopo aver preso il discorso alla larga, rivelerà alla sua coinquilina di provare per lei dei forti sentimenti e che la cosa è talmente inaspettata da aver lasciato pure lui senza parole. Intanto Finn ancora sconvolto da quanto successo, cercherà conforto in Steffy e sua madre mentre Jack, cacciato da sua moglie e da suo figlio, troverà con chi sfogarsi ed è facile immaginare da chi si scapicolli.

Anticipazioni Beautiful: Thomas organizza una cena romantica per Paris

Paris non ha voluto dare retta alle raccomandazioni di Carter e ha continuato a pensare che il suo rapporto con Thomas fosse solo un'amicizia. Il Walton però ha avuto un ottimo fiuto e per la Buckingham arriverà il momento di fare i conti con una realtà che la metterà in forte imbarazzo. Tornata a casa, lo abbiamo visto, ha trovato la cena pronta. Il Forrester ha organizzato tutto nel loro salotto e ha cominciato a parlarle sommessamente, dicendole quanto la stimi e quanto pensi sia fantastica. Lo stilista, dopo averla presa alla larga, ha iniziato a dirle di aver cominciato a vederla diversamente e di essere fin troppo contento che i due condividano l'appartamento. Insomma Thomas le farà capire, piano piano, di avere per lei dei sentimenti.

Thomas rivela a Paris di amarla: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 10 febbraio 2023

Dopo averla presa alla larga e aver fatto un preambolo sul fatto che lei sia una donna fantastica e che abbia conquistato Douglas, Thomas andrà al punto. Rivelerà a Paris di essersi innamorato di lei e di non sapere né quando né come sia successo. Il Forrester le dirà di sapere che lei è la fidanzata di suo cugino e che Zende è un ragazzo fantastico ma le confesserà di non aver più potuto tenere la bocca chiusa. La Buckingham gli darà un sonoro picche, rispondendogli di non averlo mai guardato con occhi diversi da quelli di una coinquilina e di un'amica e di essere soprattutto legata a Zende da un forte amore. Davanti a questo rifiuto, Thomas prenderà una decisione inaspettata, ovvero quella di lasciare l'appartamento condiviso e di trasferirsi in una stanza d'albergo. Solo così eviterà l'imbarazzo che si è creato tra loro.

Beautiful Anticipazioni: Jack si sfoga con Sheila, furioso per essere stato cacciato

Finn è sconvolto dalla confessione shock di Jack e non intende assolutamente perdonare suo padre. Lui ha tradito Li e ha ingannato tutta la sua famiglia. Il giovane Finnegan deciderà di tagliare i ponti con il suo papà, che ha appena scoperto essere il suo vero padre e di aiutare la sua mamma a riprendersi da questa terribile verità. Ovviamente Jack ha tentato in tutti i modi di chiedere perdono ma il suo errore è troppo grave. Il Finnegan senior dovrà lasciare la casa sulla scogliera, consapevole che non vedrà più nessuno dei suoi cari e la colpa sarà di Sheila. Con questo stato d'animo e con un'ira funesta in corpo, si presenterà in albergo dalla Carter accusandola di averlo rovinato, spingendolo a raccontare tutto. Ma Sheila non si lascerà di certo intimidire e lo rimetterà al suo posto, dicendogli chiaramente che questa bugia non poteva continuare e che lui, quanto lei, è responsabile di questo male. Ma non è tutto perduto e lei avrà già in mente un piano.

