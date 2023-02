Beautiful Anticipazioni dal 6 all'11 febbraio 2023: Finn sconvolto dalla verità su suo padre. Thomas rivela a Paris di amarla

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 6 all'11 febbraio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 6 all'11 febbraio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 6 febbraio 2023

Zende vuole fare sul serio con Paris. Il ragazzo è certo che la Buckingham sia la donna giusta per lui e per questo vuole farle un regalo significativo. Si reca così da Quinn, per chiederle di realizzare un anello. Thomas, ormai palesemente geloso, potrebbe però mettergli i bastoni tra le ruote.

Puntata in onda Martedì 7 febbraio 2023

Dopo l'incontro a Il Giardino con Sheila, Jack ha deciso di confessare tutta la verità. Prima di affrontare Finn, racconta tutto a Li. La donna rimane sconvolta dale confessioni del marito e lo costringe a parlare immediatamente con suo figlio. Finn intanto continua a domandarsi se la ricerca del suo padre naturale possa dare fastidio ai suoi genitori adottivi. Steffy lo rincuora dicendogli che suo padre e sua madre capiranno di sicuro e lo aiuteranno a raggiungere il suo obiettivo.

Puntata in onda Mercoledì 8 febbraio 2023

Dopo aver chiesto a Quinn di creare un anello per Paris, Zende vuole fare un altro importante passo. Il ragazzo vuole chiedere alla sua fidanzata di andare a vivere insieme a lui e lasciare così l'appartamento che condivide con suo cugino. Il Forrester si confida con Hope e la Logan è molto felice per lui. Intanto Paris si sta accorgendo che il suo rapporto con Thomas si sta rafforzando e in un momento di debolezza, racconta a Carter tutto quello che le sta succedendo tra lei e i cugini Forrester.

Puntata in onda Giovedì 9 febbraio 2023

Convinto da Li, Jack arriva a casa del figlio per raccontargli tutta la verità. Il Finnegan senior confessa al ragazzo che è lui il suo padre naturale. Finn è sconvolto e non riesce a mandar giù che sua madre sia stata tradita e ingannata in questo modo. Anche Steffy, come suo marito, è sconvolta. La Forrester non può credere che suo suocero sia stato l'amante di Sheila e comincia a pensare di doversi proteggere pure da lui.

Puntata in onda Venerdì 10 febbraio 2023

Paris e Thomas sono a cena insieme e Carter mette in guardia Zende da quello che sta succedendo tra la sua ragazza e suo cugino. Il giovane Forrester non ci vede niente di male ma il Walton ha purtroppo ragione di sospettare del figlio di Ridge. Thomas infatti approfitta della serata per dichiarare alla sua coinquilina di essersi innamorato di lei. Intanto Jack chiede a Finn di perdonarlo ma né il ragazzo né Li sono disposti a farlo e lo cacciano immediatamente da casa.

Puntata in onda Sabato 11 febbraio 2023

Paris è sconvolta dalla dichiarazione di Thomas. La ragazza, dopo aver rimesso al suo posto il Forrester, confida a Carter quanto successo. La Buckingham rivela al Walton che, davanti al suo rifiuto, il Forrester ha deciso che lascerà il suo appartamento e che si trasferirà in un albergo. Steffy intanto conforta il povero Finn, sconvolto da quanto appena rivelato da Jack, il suo padre naturale.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.