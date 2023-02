Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 10 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz getta via la lettera di Zuleyha, mentre Saniye è fuori di sé dalla rabbia!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 febbraio 2023, alle 14.10, Yilmaz non riesce a leggere la lettera di Zuleyha, e quindi la butta via senza sapere né quale sia il contenuto né tantomeno chi sia il mittente. Intanto, alla tenuta scoppia il caos: Saniye scopre che Seher aspetta un figlio da Gaffur.

Terra Amara Anticipazioni: La lettera di Zuleyha è illeggibile!

Uno degli operai che stavano ritinteggiando la stanza di Yilmaz ha fatto cadere accidentalmente della vernice, che è finita su di una lettera. Nazire l'ha trovata, e l'ha consegnata all'ex meccanico. L'Akkaya si è quindi ritrovato tra le mani la missiva che gli scrisse Zuleyha poco prima di provare a togliersi la vita tagliandosi le vene, per metterlo al corrente della verità sul suo matrimonio con Demir, e sulla paternità del piccolo Adnan.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz getta via la lettera!

La lettera dell'ex sarta è finalmente arrivata a destinazione, seppur con ritardo... ed in pessime condizioni. La missiva è imbrattata di vernice, tanto da essere ormai totalmente illeggibile. Yilmaz non riesce a decifrare neanche una parola che la Altun aveva messo nero su bianco per lui, di conseguenza si vede costretto a gettarla. L'Akkaya non saprà mai che cosa c'era scritto, né chi fosse il mittente...

Saniye furibonda, nelle Anticipazioni del 10 febbraio 2023 di Terra Amara

Alla tenuta esplode il caos. Saniye aveva il forte sospetto che Gaffur la tradisse con Seher, e ad un certo punto il sospetto si è tramutato in certezza: la cuoca, inferocita per un'insinuazione di Fadik, la quale ha fatto accenno alla loro tresca, si è scagliata contro la domestica. In un secondo momento, tuttavia, Fadik ha ritrattato, ed il capomastro ha giurato sul libro sacro di essere sempre stato fedele a Saniye. Ora, invece, quest'ultima riceve il colpo di grazia: Gaffur non soltanto è andato a letto con Seher, ma l'ha addirittura messa incinta!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.