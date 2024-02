Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 9 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 febbraio 2024 - Brooke fa fatica a credere alle sue orecchie: Ridge la sta davvero accusando di aver chiamato il Servizio Tutela Minori per denunciare Thomas con tanta sicurezza? A quanto pare, sì. L'uomo non ha alcun dubbio, sa per certo che sia stata lei, tanto che le ha dato un'ultima possibilità di ammettere di essere colpevole. La Logan senior, sconcertata, non ha potuto far altro che continuare a ribadire di essere innocente. Così il Forrester, stanco di stare a sentire la moglie mentirgli sfacciatamente, decide di dirle addio per sempre e di lasciarla sola a piangere disperata per correre da Taylor! Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 9 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 9 febbraio 2024 - Sermin e Betul sono consapevoli del fatto che il cuore di Fikret, in verità, batta per Zuleyha, ma si augurano comunque che questo sarà un matrimonio felice. D’altra parte, alla giovane non importa che lui la ami, perché quel che le importa è che potrà mettere le mani sulle ricchezze di Fekeli, dato che Fikret è il suo unico erede. Non sapendo che l’ex sarta e Lutfiye hanno scoperto che ha derubato l’azienda, e che stanno per aggiornare il suo fidanzato, Betul, insieme alla madre e ad alcune signore del Circolo, sta festeggiando le nozze imminenti! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 febbraio 2024 - Jana avrà un improvviso flashback sul suo passato. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza, dopo aver ricordato qualcosa di molto importante sulla sua infanzia, tornerà alla carica. Jana non ha ancora rinunciato a scoprire cosa sia successo a sua madre ma soprattutto non ha gettato la spugna su Curro. La cameriera sarà ancora determinata a ricostruire un rapporto con suo fratello, che ancora non si capacita di essere figlio di una domestica. Qui la trama completa de La Promessa.

